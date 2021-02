Inför helgens Svenska cupen - alla matcher och starttider

I helgen fortsätter Svenska cupen. Den andra gruppspelsomgången stundar - med ett Malmö FF under press bland mycket annat. FotbollDirekt livebevakar och kommer med analyser från flera matcher.

Svenska cupen är i full gång. Medan de flesta storklubbarna gjorde jobbet i den första gruppspelsmatchen var det ett par lag som åkte på oväntade smällar.

Elfsborg förlorade hemma mot nykomlingen Degerfors, trots att boråslaget fick spela med en man mer i över 30 minuter. Kalmar förlorade mot division 1-laget Umeå, ett lag som endast hade utfört en enda träning på helplan under vintern. Men den största skrällen var givetvis att de regerande svenska mästarna Malmö åkte på en 2-1-förlust mot Västerås. Nu har MFF kniven mot strupen direkt - annars får man återigen vänta på en efterlängtad cuptitel.

Samtliga stockholmslag tog tre poäng, och bland dem stack Hammarby ut mest. Kommer Bajen vinna mot Oskarshamn på ett lika övertygande sätt som man gjorde mot AFC?

Blåvitt hoppas nog på en något lugnare tillställning än 4-3-matchen mot Sandviken, men å andra sidan står ett storsatsande superettanlag som motstånd i form av Sundsvall. Frågan är också ifall Sead Haksabanovic fortsätter sin fina form för Norrköping.

FotbollDirekt ger er live-och matchrapporter från helgens cupbataljer. Mathias Lühr, Patrick Ekwall, Mats Jonsson och Anton Zetterman bevakar händelserna.

ALLA MATCHER OCH STARTTIDER:

12:50 AIK - AFC Eskilstuna C More Fotboll

12:55 Östersund - Akropolis C More Live 2

12:55 Landskrona BoIS - Mjällby Sportkanalen

14:55 Gauthiod - BK Häcken C More Play

14:55 Helsingborg - Dalkurd C More Play

14:55 Halmstad - Västerås SK C More Fotboll

Söndag 28/2

12:55 IFK Göteborg - Gif Sundsvall C More Fotboll

12:55 Lödde - Örebro SK C More Live 2

12:55 IK Sirius - Trelleborgs FF C More Live 3

12:55 Sandvikens IF - IFK Norrköping C More Live 4

14:55 Oskarshamns AIK - Hammarby C More Fotboll

14:55 Falkenbergs FF - Degerfors C More Live 3

14:55 Kalmar FF - Brage C More Play

16:55 Utsikten - Elfsborg C More Fotboll

16:55 Djurgården - Umeå Sportkanalen

Måndag 1/3

18:50 Gais - Malmö FF C More Fotboll

NILS RAHM - MATS JONSSON