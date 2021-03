Bajens årskortsbomb - på väg nå sitt tak igen

Hammarby nådde sitt årskortstak på 16 000 i fjol - nu ser man ut att lyckas igen, trots corona och osäkerhet kring om det publik i allsvenskan.

– Våra supportrar överträffar våra förväntningar gång på gång, säger Hammarbys biljettansvarige Josefine Gasslander.

Hammarby har ett tak på 16 000 årskort sedan flera år tillbaka. I fjol nåddes taket, och det är alls inte omöjligt att det sker igen - trots att det är mycket osäkert hur det blir med publik i allsvenskan i år.

Hammarby avslutar sin förnyelseperiod för årskort i dag, och man närmar sig samma siffra som man hade förra året - och vid samma tid i fjol fanns inte corona-stängda läktare med i beräkningen alls.

– 13 212 är det nu. I förra året förnyade 13 709, så vi kryper oss närmare den siffran, säger Hammarbys biljettansvarige Josefine Gasslander till FotbollDirekt.se och fortsätter:

– Då räknade folk absolut med att kunna gå. När vi stängde förnyelsen förra året så var det inget prat om att corona skulle påverka, det kom först lite senare, i samband med att cupkvartsfinalen mot IFK Göteborg blev uppskjuten. Vi slog ju också i taket då.

Vad har man för förväntningar när det gäller årskort ett sådant här år, med corona. Går det att ha några förväntningar?

– Det här är över mina förväntningar, verkligen. Jag har sagt det förr, det känns som man förvånas gång på gång när det gäller våra supportrar; biljetter, säsongskort och stödet de ger oss. Det är galet, men väldigt, väldigt kul så klart.

– Jag hade nog inte vågat drömma om att vi skulle kunna slå i taket igen på 16 000. I och med corona och osäkerheten kring det. Men nu.. vi kryper oss närmare. Så att det klart att nu går vi verkligen för det. Det är klart att vi alltid har höga målsättningar, men man behöver även vara lite realistisk så här inför, när man drar igång. Men våra supportrar överträffar våra förväntningar gång på gång.

Utöver de (i skrivande stund) 13 212 så står också runt 1 000 personer i kö för att köpa nya årskort. Det är alltså drygt 14 200 personer det handlar om, om man räknar på att alla som står i kö de facto sedan köper.

– Vi räknar inte in dem i den här siffran, men ja, absolut. Vi hoppas och tror att de som ställt sig i kö också vill ha säsongskort. Så majoriteten av dem skulle man på något vis kunna räkna in också.

– Men det gör vi inte nu, utan det tar vi när det är dags. Den 9 mars kommer vi börja skicka ut reservationer till de som står i kö. Och finns det kort kvar när den kön är hanterad och alla de har fått sina kort, då kommer vi släppa nyförsäljning likt det vi gjort tidigare år, upp till 16 000.

En förklaring till den fortsatta succén kan också vara att man ökar sina chanser rejält att se matcher i år genom att ha ett årskort. Hammarby har kommunicerat att årskortsinnehavare ska få vara först in när publik väl får komma tillbaka till arenorna.

– Det här blir ett sätt att verkligen fortsätta hoppas och tro att det blir fotboll med publik under året. Vi vet inte när det blir dags och hur många vi då får släppa in. Men det kommer ju vara säsongskortsinnehavare som blir först in på arenan. Så det är den känslan kan jag tänka, att många tänker "när vi väl får släppa in publik så vill jag vara på plats". Då behöver man ha ett säsongskort i läge 1, och kanske 2 och 3 också.

Matchrapporter: Erik Björndahl och Andreas Skovgaard avgjorde hemma mot Hammarby Christoffer Nyman avgjorde när IFK Norrköping sänkte Hammarby Hammarby lyfte sig i andra och fixade kryss hemma mot Malmö