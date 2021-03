Hammarby sitter på trumfhand.

Oavgjort räcker mot AIK på söndag för att vinna gruppen och skicka antagonisten ur snacket om Europaplats.

Men Bajen kommer inte göra om misstaget från hemmaderbyt i fjol (0-2). Det blir inte ett Hammarby som kommer att spela avvaktande och lägga över initiativet. Även fast ett kryss räcker.

– Jag tror inte att det kommer ha någon effekt på matchen. Kanske sista kvarten, annars inte. Vi har varken den karaktären på vårat lag eller den spelstilen som gör att vi kan gå in för att spela för kryss. Jag tror inte att de heller kommer spela safe och vänta till slutet. Jag tror att det kommer vara ganska öppet, säger Stefan Billborn.

– Senaste hemmaderby var när de sprang runt och spelade man-man över hela banan. Sen slänger de ett inkast efter 55 minuter som vi sket i att försvara på. Vi har risig statistik mot AIK men tittar man på matcherna en och en tycker jag att det är två bortamatcher av tre som vi har varit fruktansvärt usla genom åren jag varit här.

Billborn är inne på att AIK fått en underdog-stämpel som han inte kan första varför den uppkommit.

– AIK är ett jättebra lag. Är de inte allsvenskans bästa sista tio omgångarna? Det är jättebra lag. Jag förstår verkligen inte varför folk snackar ned AIK. Är man allsvenskans bästa lag sista tio omgångarna borde man gå in som en av favoriterna tycker jag. De har två riktiga A-landslagsspelare i laget, inga såna här Kings Cup-spelare. Plus Per Karlsson, Henok Goitom, Filip Rogic

Med på dagens träning var nye anfallaren David Accam. Den förre Helsingborgssuccén har kommit tillbaka till Sverige efter många år i MLS - och tyckte själv att han var redo för spel på söndag.

– Medicinskt sett så ser han jättebra ut. Innan träningen imorse gjorde han ett konditionstest. Där ser man att det finns lite kvar att önska. Samtidigt är det så att, fast cupen börjat så är det lite försäsong, kan vi ge honom några minuter så kan det vara bra. Känns det bra är det inte omöjligt att han kan vara med på bänken.

– Det som kan hända är att om man kastar in honom och så får han pingislunga och sen finns ingenting. Samtidigt kanske det är värt att investera det i honom inför framtiden. Det är ett beslut vi tar på lördag.

Vad tycker du att han ger som ni inte har i dag?

– Jag har knappt sett honom alls. Men jag kan ha en förhoppning om att han ger oss ytterligare en djupledsspelare. Det är det. Jag hoppas att han är lika snabb, nu är han runt 30, så kanske inte lika snabb nu. För då var han extremt snabb.

– Men vi får en djupledsspelare till. Han kommer säkert att bidra med erfarenhet. Framförallt för våra unga afrikanska spelare tror jag att han kommer vara väldigt bra där. Jag tror att han kan spela på alla tre platserna längst fram. Men jag ska inte säga att jag har en allt för stor bild av honom.

Billborn räknar bort Darijan Bojanic, Aimar Sher och Dennis Widgren som alla rehabtränar. Han berättade även att Mayckel Lahdo stukade foten i dag men förhoppningen är att det inte är särskilt allvarligt och att han därmed kan vara med i helgen.

