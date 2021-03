Kan Blåvitt gå för SM-guld nu?: ''Nu måste vi hejda oss''

IFK Göteborg har varit rubrikernas klubb de senaste dagarna. Inte minst kring intresset för Marcus Berg och Oscar Wendt som båda uppges vända hem till klubben i sommar. FotbollDIrekts chefredaktör Mathias Lühr svarar här på frågor om "Blåvitt" och planerna om att ta hem veteranduon.





Marcus Berg och Oscar Wendt uppges klara för IFK Göteborg. Kommentar?

- Ingen skräll eftersom det talats om just detta under en mycket lång period. Och det är ju två givna spelare att ta hem. Kanske funderar Blåvitt i dag lite kring de hemvändare man plockat in sedan tidigare och som kanske inte gett det avtryck man hoppats och trott.

- Hade man verkligen tagit hem Pontus Wernbloom och Sebastian Eriksson om man vetat vilken nivå de håller och att Berg och Wendt kommer strax därefter?

Blir Blåvitt nu automatiskt en guldkandidat ?

- Nu måste vi hejda oss lite här, och kan väl konstatera efter att ha sett cupspelet så här långt att Blåvitt är i behov av förstärkning för att inte riskera hamna i det sårbara läge man befann sig i under stora delar av 2020.

- Nej, jag tror inte Blåvitt åker ur, men till att vara guldkandidat är steget fortfarande långt.



Båda har varit på väg hem i flera år. Nu sammanfaller det med att Håkan Mild nyligen tagit över. Hur mycket tror du hans inflytande spelat in ?

- Det har ju talats om detta under en längre tid, men det är klart att Mild har betydelse.



- Det är så här han vill se sitt Blåvitt, men stora spelare som vänder hem för att utbilda de yngre spelarna som är på väg någonstans. Frågan är hur man ska undvika att kväva dessa yngre spelare med äldre hemvändare som förväntar sig viktiga roller och mycket speltid. Lika mycket som jag gillar att få tillbaka Berg och Wendt i allsvenskan, lika svår är den ekvationen att få ihop när jag ser det utifrån.

Det är ju ingen långsiktig satsning, så hur trycker man fram de spelare som ska ta över? Ska Berg på förhand ses som allsvenskans bäste anfallare och ett sådant där namn som egentligen är för bra för allsvenskan likt Mikael Lustig och Ola Toivonen?

- Samtidigt måste man ju avsluta någonstans, och Berg vill avsluta i IFK Göteborg. Han fyller 35 i år, han har haft en fin proffskarriär och vill ge Blåvitt något eller några fina år. Om han är för bra för allsvenskan? kanske på pappret. men det gäller att visa det på planen också.

IFK Göteborg har också visat att man tar ekonomiskt ansvar. Från prognosen -15 miljoner till ett nära nollresultat. Hur viktigt är den anseendebilden för en så klassisk klubb som svärtats ner i så många år?

- Mycket viktig. Om IFK Göteborg ska vara med och utmana i toppen av allsvenskan så behöver man också en ekonomi som kan konkurrera.

- Och som jag skrivit massor av gånger, Blåvitt behövs som ett starkt lag i allsvenskan för att svensk fotboll mer komplett och intressant.



