Hamsiks ledarskap hyllas i Slovakien: "Han vägleder yngre spelare"

Marek Hamsik till IFK Göteborg - en jättebomb och stor överraskning i Sverige och runt om i Europa.

I Hamsiks hemland Slovakien trodde man först inte på uppgifterna, men nu ser man positivt på att landets största fotbollsspelare nu vänder sig till Sverige för att ladda inför EM-slutspelet.

Det säger Lukas Vrablik, slovakisk frilansjournalist med uppdrag för bl a BBC, ESPN, Guardian, Independent och The Athletic.

– Det var definitivt en överraskning. Det har varit lite förvirring kring Hamsik när det inte var riktigt tydligt om han skulle tillbaka till Kina eller inte, eftersom corona skulle göra det svårt för honom att komma tillbaka för landskamper med Slovakien om han åkte dit. Det var rykten om Lokomotiv Moskva i februari och sedan fanns möjligheten att komma tillbaka till Slovan Bratislava, säger Vrablik till FotbollDirekt.se och fortsätter:

– Han har hållit igång med Podbrezova, en liten klubb nära Banska Bystrica (Hamsiks födelsestad) som ligger nära där han har sin bas i Slovakien. Och det har stått klart länge att han var ute efter speltid nu, det har varit väldigt viktigt inför EM. Men det är klart att det är en jätteöverraskning här i Slovakien att han skulle gå till en klubb i Sverige, ingen kunde förutspå det.

Mediauppmärksamheten kring Hamsiks flytt till Blåvitt har dock under helgen fått stå tillbaka för alpina framgångar, säger Vrablik:

– Nu under helgen har det faktiskt gått lite under radarn, för Petra Vlhova (slalomåkare) vann nu under söndagen (i världscupen). Så det fick inte lika enorm uppmärksamhet som på andra håll. Det kan nog förändras lagom till landskamperna senare i mars.

Samtidigt är Marek Hamsik Slovakiens största idrottsman överhuvudtaget, kanske någonsin.

Och sannolikt den största kändisen, säger Vrablik.

– Jag skulle säga att han är den bästa slovakiska fotbollsspelaren sedan det blev ett eget land 1993, möjligen att Peter Dubovsky som spelat i Real Madrid är i närheten. Men Hamsik gjorde avtryck i en av de största ligorna. Det finns några nutida idrottare som Petra Vlhova och Peter Sagan (cyklist), men Hamsik känner alla slovaker till, även de som är helt ointresserade av fotboll. Delvis pga hans frisyr och personlighet. Det är han och slovakiska hockeylandslaget som vann VM i Sverige 2002!

Hamsik fick stora hyllningar och ett kanske inte helt covidsäkert mottagande när han landade på Landvetter i går kväll med hundratals Blåvittsupportrar på plats.

I hemlandet är han tillsammans med en handfull andra rikskändisar ansiktet utåt för en stor nationell kampanj kring coronaviruset, berättar Vrablik.

"Vaccine is victory" är Hamsiks slagord i kampanjen som ska få så många slovaker som möjligt att vaccinera sig.

Nu ska han alltså förgylla allsvenskan. De första rapporterna talade om ett kortare kontrakt och spel i allsvenskan fram till EM, dvs åtta matcher. I går presenterades Hamsik av IFK Göteborg och kontraktet är till 30 augusti.

– Det var definitivt intressant, eftersom att de inledande rapporterna i Slovakien indikerade att det bara skulle vara åtta matcher fram till EM. Jag antar att det är för tidigt att säga något i nuläget om vad som händer efter EM.

Sommarens EM-slutspel har dock varit den stora katalysatorn. Att förbereda sig för EM, efter lång tid utan speltid. I den kontexten, känns en sådan här flytt ändå rimlig i all sin orimlighet?

– Definitivt. I EM-play off-matcherna mot Nordirland i november så var det synligt och väldigt tydligt att han inte var i nog bra form fysiskt. Och det är svårt för honom ur det perspektivet, han behöver verkligen spela kontinuerligt nu. Spel i Sverige blir perfekt för det, så får man se vad som händer efter det.

– När det inte gick att nå en överenskommelse med Slovan Bratislava så fanns det inte många möjligheter kvar, och Sverige är ett bra steg för honom som jag ser det. Det är en bra liga, bra nog för honom att testas i. Sedan tror jag kommer det hjälpa IFK Göteborg, han är 120 procent professionell i träning och match, hans attityd kan verkligen hjälpa lagkamraterna. Han är en naturlig ledare.

Den flärdfulla framtoningen och iögonfallande frisyren till trots så handlar det om ett superproffs och en exemplarisk spelare både på och utanför planen, anser Vrablik.

Och det har han alltid varit.

Hamsik är en självklar ledare i landslaget och inte minst är han ett föredöme för yngre spelare.

– Han håller väldigt hög nivå, han är fortfarande en av de bästa spelarna i Central- och Östeuropa. IFK Göteborg får en spelare av hög europeisk klass. Även om han spelat i Kina så är han fortfarande på mycket hög nivå - teknik, playmaking, passningsspelet, skott, hur han rör sig och pressar. Han är en väldigt modern mittfältare som är som bäst i den klassiska nummer 10-rollen men kan spela i vilken roll som helst på centralt mittfält. Han är dock bäst som offensiv mittfältare i 4-2-3-1 eller 4-3-3.

– Jag minns när landslaget spelade mot Irland och David Meyler (då mittfältare i Irlands landslag) var helt lyrisk kring hur Hamsik kunde slå hörnor med bägge fötterna från bägge sidor. Du ser inte många sådana spelare. Han är ett exempel för alla - jag minns att jag intervjuade landslagets tidigare förbundskapten Jan Kozak, och han hyllade honom för hur han vägleder yngre spelare på planen. Det är något Hamsik gjort länge nu; så fort en ung spelare kommer upp i landslaget så tar Hamsik honom under sina vingar och försöker hjälpa honom.

Som du var inne på har det rapporterats att han var riktigt nära att skriva på för genombrottsklubben Slovan Bratislava i Slovakien, men att dealen sprack. Räknar man med att han vänder hem efter den här sejouren i Göteborg?

– Det ska man inte ta för givet. Jag tror att han kan spela i en bättre liga i några år till, han är fortfarande Slovakiens bästa spelare och det finns tid för honom att komma hem senare. Jag hoppas personligen att han återvänder till någon större liga i ett par-tre år efter det här, och kommer hem först efter det. Han är en nivå över alla andra spelare i Slovakien och ligan här. Jag tror att han lätt kan spela i en topp fem-liga i Europa, så att återvända nu vore inte bra i nuläget, snarare längre fram. Han har fortfarande mycket kvar att ge.

