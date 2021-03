Stentufft i Norge - får inte ens spela träningsmatcher

Publik i allsvenskan är en het fråga just nu - i Norge är tävlingsspel just nu inte aktuellt alls. Norska förbundet meddelar nu att man flyttar fram seriestarten i Eliteserien med närmare en månad. Tuffa restriktioner gör att man väljer det beslutet - samtidigt som restriktionerna gör det svårare att värva utländska spelare.

– Det är svårt att få till det, det är inte omöjligt men svårt. Att få in spelare på provspel är väldigt svårt, även att värva spelare direkt, säger Odds sportchef Tore Andersen.

I fjol fick norska Eliteserien spelas ända in i julveckan. Sista omgången spelades 22 december. Och sedan dess har inte en match spelats. Matchspel i Norge har inte varit aktuellt alls under 2021.

Planerad seriestart för Eliteserien var 5 april, men nu flyttas den fram till 1 maj, med anledning av pandemin. Det meddelar norska fotbollförbundet på sin hemsida.



Toppdivisionerna både på herr- och damsidan får inledas först då.

– Vi har stor förståelse för att det i en krävande situation med ökande smittar i delar av landet att fotbollen måste ställa upp på att reducera reseaktivitet. Vi flyttar därför fram allt seriespel till maj. Dialogen med myndigheterna är god, men signalerna vi har mottagit går tydligt i en riktning om att det är för tidigt att öppna upp. För att skapa förutsägbarhet, tar därför fotbollen detta beslut nu och skjuter upp seriestarten. Under rådande omständigheter kommer uppstarten för tidigt, säger Nils Fisketjønn, chef för NFF:s tävlingsavdelning.

Beslutet handlar om att ge lagen möjlighet att överhuvudtaget spela träningsmatcher innan seriestart - det säger Tore Andersen, sportchef i Odds BK, till FotbollDirekt.se. Samtliga klubbar har lobbat hårt för att man ska slippa gå rakt in i en premiär utan några matcher alls som förberedelse.

– Vi har inte haft lov till att ha det hittills. Nu öppnas det för att kunna spela träningsmatcher från med början av april, med det här beslutet. Det är åtminstone de signaler som getts från politikerna. Så beslutet är taget utifrån det, säger Andersen till FotbollDirekt.se.

Är det hugget i sten, att ni ska få göra det?

– Det är det som är frågan. I förstaläget fick vi det beskedet, och det är med hopp om att vi ska träningsmatcher, för ingen vill gå in i seriestart annars. Det är det som det varit mycket kritik mot, skaderisken är rätt och slätt för stor. Så det är förhoppningen.

Med en seriestart i början av maj hinner man knappt börja innan förberedelserna för EM-slutspelet ska börja.

– Det är också en problematik. EM-slutspelet kommer ju precis när vi ska börja spela igen. Om klubbar behöver släppa spelare till EM-läger då... det är något man får diskutera.

– Men det är sagt att vi inte ska behöva spela in i slutet av december i år igen. Jag hoppas inte det. Det som är sagt är att man ska spela fler matcher i veckan och hinna bli klara i november. Det är inte sagt att det ska förlängas, men det betyder inte att det inte blir så. I nuläget kan man inte utesluta någonting alls.

Den framflyttade starten gör också att fler utländska spelare kan dra öronen åt sig gällande att komma till Norge.

Sverige och Norge är några av de få länder där transferfönstret fortfarande är öppet. Men vårt västra grannland kan nu bli mindre attraktivt för utländska spelare i det här fönstret.

Hårda karantänsregler väntar om man ens tagit sig in i landet. Andersen säger att det gjort det svårare att värva spelare utifrån.

– Det är svårt att få till det, det är inte omöjligt men svårt. Att få in spelare på provspel är väldigt svårt, även att värva spelare direkt. Men vi ser möjligheter och inte bara begränsningar, så måste man tänka.

