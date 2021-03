MFF-ikonen tränar med rivalklubben: "Känner varandra sedan tidigare"

Guillermo Molins har gjort närmare 180 matcher med Malmö FF och debuterade i klubben 2005 och hjälpt laget till flera SM-guld under 2000-talet. Nu är han klubblös. Men han håller inte igång med sina gamla klubb, utan Malmös rivalklubb, IFK Malmö.

– Han behöver träna med andra spelare i ett lag, så nu kör han med oss. Objektivt sätt är vi ju Malmös näst bästa lag, så kan han inte köra med MFF är det just bäst att köra med oss, säger IFK Malmös tränare Per Harrysson till Sydsvenskan.

Det var under förra sommaren som Molins lämnade Malmö FF för att flytta till Norge och Sarpsborg. Där blev det bara fem matcher.

Och sedan det kontraktet gått ut har han varit klubblös och hållit igång på egen hand.

Nu har den 32-årige mittfältaren gått in i lagträning men inte hos sin gamla klubb. I stället är det "di gule" som IFK Malmö kallas lokalt, som Molins håller igång med.

– Vi känner varandra sedan tidigare, säger tränaren Per Harrysson om hur det kommer sig att Molins tränar med klubben.

Harrysson har dock ingen större förhoppning om att Molins ska spela med IFK Malmö kommande säsong. Laget är nykomling i ettan.

– Chanser finns alltid, men jag ser inte dom som stora. Det kan jag inte säga. Och det var heller inte därför jag frågade honom, säger Harrysson till Sydsvenskan.

– Huvudsyftet är att han får hålla igång med ett lag samtidigt som han lyfter våra träningar och de unga spelarna kan lära sig av hans rörelsemönster och sina touchar.







