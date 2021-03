Skräms inte av Djurgårdens utlandsaffär: "Är ännu bättre nu"

Djurgården avslutade fjolårssäsongen med 2019-års guldhjälte tillbaka mellan stolparna.

Efter att ha tappat sin plats till PK Bråtveit, och sedan tagit tillbaka den, så blev det totalt tolv allsvensk matcher för Vaiho mellan Blårändernas stolpar i fjol.

När norrmannen lånades ut till Groningen blev det tydligt att en ersättare skulle värvas in. Det slutade med ryske Aleksandr Vasyutin, 26, på lån från Zenit.

En ny konkurrenssituation som aldrig fick Vaiho att tveka på att stanna i Djurgården. För några dagar sedan blev det helt klart att 32-åringen stannar i Djurgården över säsongen 2023. Det nuvarande avtalet förlängdes med ytterligare två säsonger.

– Jag, Bosse (Andersson) och Henke (Berggren, vd) har en lång relation. Det går tillbaka till när jag var här första gången. Vi kommer väldigt bra överens och jag trivs bra i Djurgården. Det känns fint att allt är klart, säger han.

Att du får förlängt till 2023, hur ser på det?

– Att det är jättekul och visar att klubben uppskattar det jag gör. De tycker att jag är en bra gubbe och en bra målvakt.

Jag antar att du var besviken över att hamna på bänken igen efter guldsäsongen. Var det ändå självklart att förlänga?

– Jag började ju spela förra säsongen, men sen bytte tränarna efter tre matcher. Jag kom tillbaka och spelade på hösten. Klart att jag hade velat spela hela förra året, men man får respektera tränarnas val och göra det bättre på träningarna för att ta tillbaka platsen som jag gjorde.

Vad säger du om den nya konkurrenssituationen med Vasyutin?

– När PK försvann så visste jag att Djurgården ville ha in en ny målvakt. Så det var ingen större grej för mig att "Alex" kom på det sättet. Jag har tränat på jättebra under försäsongen och även innan under ledigheten. Jag tycker att formen är jättebra och att jag är en ännu bättre målvakt än för ett-två år sedan.

Är det uttalat vem som är etta nu?

– Det vet jag inte, men det är väl den som spelar matcherna. Sen får vi se vem som står när allsvenskan börjar.

Tycker du att du är bättre än Vasyutin?

– Jag tycker att jag är en bra målvakt som presterat på träningarna.

Hur är er relation?

– Jag kan några ryska fraser så det har gjort det lätt för Alex att komma in... Nej, men det har fungerat bra och vi trivs bra ihop. Det gäller även Jacob (Widell Zetterström) som är nygammal i laget.

Vaiho ger ett tydligt intryck om att han inte är nöjd med att sitta på bänken.

– Klart att jag vill spela. Jag tycker att jag gjort bra matcher och visat vilken nivå jag håller. Jag har visat på träningarna vad jag kan leverera. Sen får vi se vem tränarna väljer i slutändan. Det enda jag kan göra är att ge allt på träningarna och i matcherna fram till premiären.

