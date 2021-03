Veteranen förlänger med Djurgården

– Jag behövde inte tänka så mycket på det för jag visste vad jag ville, säger Radetinac till klubbens hemsida.

För tredje dagen i rad har Djurgården gjort klart med en förlängning. I förrgår var det målvakten Tommi Vaiho, igår var det mittfältstalangen Hampus Finndell. Och idag har man bekräftat att veteranen Haris Radetinac förlänger sitt kontrakt över nästa säsong.

– Jag och Bosse Andersson snackade lite på skämt om det när vi åt avslutningsmiddag efter förra säsongen. Sedan har vi fortsatt när vi träffats på träningarna på Tele2 Arena och Bosse sa: ”När allt lugnat ner sig ska vi ta fram ett kontrakt”. Det gick ju ganska fort och nu är det klart, berättar Haris som var säker i sitt beslut, säger Radetinac till klubbens hemsida.

– Jag behövde inte tänka så mycket på det för jag visste vad jag ville. Det var skönt att få den tryggheten att veta att jag hade en bra säsong bakom mig och att alla tror på mig fortfarande. Så det var en bra känsla.

Haris Radetinac värvades från Mjällby till Djurgården 2013 och har under sin tid i klubben upplevt såväl motgångar som framgångar. Mittfältaren har råkat ut för dubbla korsbandsskador (2015 och 2016) och han har fått spela under många olika tränare. Men nu har han på senare år växt ut till en nyckelspelare i Djurgårdens lag.

– Kroppen mår jättebra förutom att jag fick en liten vridning i knäet inför senaste matchen mot Kalmar. Det behövdes lite rehab i kanske 2-3 veckor. Två av de veckorna har ju gått nu så jag hoppas på att vara tillbaka snart, säger Radetinac.

– När jag var 20-25 såg jag att många spelare slutade mellan 30 och 33. Så jag trodde inte att man kunde spela efter 35. Men tiden har gått och det finns många spelare som gör bra ifrån sig som är över 35 och spelar i de bästa ligorna. Det går ju och det handlar mycket om att träna på bra och ta hand om sin kropp.



Nu har han skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över 2022.

– Otroligt kul att Haris är kvar hos oss och hans karriär är ju nästan som en saga. Han har ju en otrolig inställning under varje träning och varje match. Han går in i sitt tionde år i Djurgården under 2022 och det är verkligen en kulturbärare, både som person och Djurgårdare, som vi gärna vill ha i verksamheten, säger Djurgårdens sportchef Bosse Andersson.







