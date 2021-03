Så högt hamnar Radetinac bland bland allsvenskans största trotjänare

Djurgården presenterade i går ett nytt kontrakt med Haris Radetinac - snart tio raka säsonger i DIF och nu är Radetinac en av allsvenskans stora långkörare.

Så här högt hamnar han på topplistan av nu aktiva trotjänare i allsvenskan.

Haris Radetinac blir kvar i Djurgården till och med säsongen 2022. I går presenterade DIF ett nytt kontrakt för veteranen som fyller 36 i oktober.

Två svåra korsbandsskador efter att han passerat 30-strecket har inte stoppat Radetinac från fortsättning med Djurgården, flera kontraktsförlängningar och en fortsatt viktig roll i laget.



I fjol blev det 27 matcher i allsvenskan och skadefri har han inte varit under 20 matcher med Djurgården någon säsong.

Djurgården tog in Radetinac från Mjällby sommaren 2013, och han går nu alltså in i sin nionde säsong med Blåränderna. Det blir tio raka år i DIF om han fullföljer det kontrakt som presenterades i går.

Med det tillhör Radetinac allsvenskans verkliga långkörare i en och samma klubb - bland de spelare som nu är aktiva så hamnar han på nionde plats, med en topp tre-placering inom räckhåll.

Transfermarkt listar de med längst tid i samma klubb sedan spelaren skrev sitt första a-kontrakt med en klubb.



Per Karlsson i AIK är ohotad i topp med sina 17 år, åtta månader och 17 dagar (när denna artikel skrivs). Utlåningar till annan klubb har här inte vägts in som en "svit-stoppare" (Karlsson var t ex utlånad till Åtvidaberg 2007).

Att däremot lämna permanent och sedan komma tillbaka till en klubb stoppar en svit.

Exempelvis hade Nordin Gerzic varit topp tre på listan om man räknade sammanlagd tid i en klubb, över tolv år i Örebro SK (tid som utlånad till ÖSK inte inräknad).

Sejouren i IFK Göteborg stoppade dock sviten och Gerzic är på 18:e plats med en svit på drygt sex år i ÖSK.

Noterbart är att Kalmar FF har fyra spelare bland de tio längsta sviterna; Emin Nouri, Romario, Filip Sachpekidis och Lucas Hägg Johansson.

Topp 10:

1. Per Karlsson, AIK: 17 år, 8 månader, 17 dagar(Nuvarande kontrakt: 31 december 2022)

2. Emin Nouri, Kalmar: 12 år, 8 månader, 17 dagar

(Nuvarande kontrakt: 31 december 2021)

3. Per Frick, Elfsborg: 9 år, 2 månader, 16 dagar

(Nuvarande kontrakt: december 2021)

4. Karl Larson, Sirius: 9 år, 18 dagar

(Nuvarande kontrakt: 30 november 2023)

5. Romario, Kalmar: 8 år, 2 månader, 16 dagar

(Nuvarande kontrakt: 31 december 2022)

6. Malkolm Nilsson Säfqvist, Halmstad: 8 år, 2 månader, 16 dagar

(Nuvarande kontrakt: 31 december 2022)

7. Filip Sachpekidis, Kalmar: 7 år, 8 månader, 17 dagar

(Nuvarande kontrakt: 31 december 2021)

8. Haris Radetinac, Djurgården: 7 år, 7 månader, 2 dagar

(Nuvarande kontrakt: 31 december 2022)

9. Lucas Hägg Johansson, Kalmar: 7 år, 3 månader, 19 dagar

(Nuvarande kontrakt: 31 december 2021)

10. Aly Keita, Östersund: 7 år, 2 månader, 16 dagar

(Nuvarande kontrakt: 31 december 2021)

