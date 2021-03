Lämnade Östersund - Burchnalls nya jobb

Det var i början på juli i fjol som Ian Burchnall lämnade Östersunds FK. Den engelske tränaren ersattes av Amir Azrafshan, som räddade kvar ÖFK i allsvenskan.

Burchnall reste hem till England och han har kopplats ihop med jobb i flera klubbar där. Nu står det också klart att han fortsätter i hemlandet.

Notts County i femtedivisionen meddelar att Burchnall tar över som huvudtränare:

We are delighted to announce the appointment of Ian Burchnall as our new head coach. https://t.co/61cGbpoF0f