"Vi vill vinna titeln - och vi vill göra det på ett ännu bättre sätt i år"

Allsvenskans upptaktsträff sker digitalt pga pandemin. FotbollDirekt liverapporterar.

SEF:s generalsekretare Mats Enquist fick frågor angående publikfrågan. Folkhälsomyndigheten har idag meddelat att lättnaderna bör skjutas fram, och tidigast träda i kraft den 3 maj. Med andra ord: Ingen publik i allsvenska premiären.

Mats Enquist kommenterar dagens besked - han berättar om att man har en bra dialog med regeringen och idrottsminister Amanda Lind (MP), men att man därifrån hela tiden hänvisas till Folkhälsomyndigheten.

Enquist frågas ut av Discoverys Jonas Dahlquist, och han undrar kring makthavarnas syn på fotboll:

– Det kan kännas lite frustrerande, att man tycker det är värt att resa över hela landet upp till fjällen, och att det är helt okej att mötas däruppe. Jag tror man förstår att folk behöver en ventil, att få komma ur pandemin, säger Enquist.

– Men att man inte då också förstår att det finns folk som inte kan åka till fjällen, inte har råd med det. Och som har sin livsupplevelse, det är faktiskt kopplat till fotbollen. Människor som kanske inte har råd, men också lever i ett utanförskap, utöver att man har laget som samlande punkt. Det värderas inte lika högt kan jag känna ibland, och det tycker jag är jättetråkigt.

– Jag hoppas jag har fel, det kan ju vara en känsla bara. Men det känns som att vi hela tiden landar utanför första-bedömningen, om du förstår vad jag menar.

Du menar att det kan finnas ett uns av klassfråga i det?

– Ja, klassfråga, och kanske också en syn på fotbollen att det kanske inte är en lika viktig verksamhet som en del näringsverksamheter är. Det tycker jag mig också uppleva. Återigen, jag hoppas jag har fel. Men efter ett år har jag inte fått se så mycket som motbevisar det.

Vidare SEF:s ligaansvarige Ola Rydén som berättar om hur det kommer se ut för media på plats under matcher i allsvenskan och superettan i år. Inga stora förändringar mot för i fjol, men i år måste man söka tillstånd hos SEF för att sända rörligt.

Nu fokus på CSR där man berättar om ett projekt kring psykisk ohälsa, där man har ett stort projekt i allsvenskan. Bland annat med en stor enkät som gått ut till alla i allsvenskan för att ta tempen på hur elitspelare mår.

Häckens huvudtränare Andreas Alm kommenterar projektet. Han menar på att det är ett ganska utbrett problem. Han jämför med sin egen spelarkarriär:

– Kunskapen i min egen spelarkarriär var ganska liten. Då hade jag kanske svårt att identifiera vad det var. I min roll som tränare tycker jag det är påtagligt, att det är väldigt ofta (man stöter på psykisk ohälsa). Det är ofta, och det är också allt mer under pandemin. Jag är otroligt glad över att det startade, det här arbetet. Litegrann i fjol, men att det tagit fart nu.

Alm pratar om sin egen roll som tränare, och hur man ska balansera att göra resultat med att få folk att må bra. Bara själva laguttagningen skapar känslomässiga reaktioner hos spelarna.

– I grunden håller vi på och bygger lag, skapar gruppdynamik. För att hitta en harmoni som ska föda ett lag som ska skapa resultat.

– Så har man det där tvåeggade svärdet i handen. Där du å ena sidan ska dubba elva startspelare. Å andra sidan hugger undan foten på 14 som inte får starta. Vilket då är må bra och må dåligt i en och samma rörelse. Det är komplext.

Nu Anders Wikström som jobbar med integritetsfrågor i SEF, där en stor fråga är matchfixning. I fjol gick antalet anmälningar ner:

– Från och med förra året gjorde vi en digital utbildning som är obligatorisk, där man behöver kunna alla frågor kring regelverket. Vad ska man göra om man får frågan (om matchfixning). Vad finns det för straffskala och så vidare. Vad får man spela på och inte spela på till exempel. Den utbildningen är obligatorisk för alla seniorer, innan seriestart varje år, säger Wikström.

– Förra året kunde jag säga när vi började spela, att ingen spelare i allsvenskan eller superettan inte visste vad som gällde. Sedan om någon mot förmodan tog klivet över, då var det ett eget val, eller pga att man blev hotad eller något sådant.

Wikström berättar vidare att det är strängt förbjudet för allsvenska spelare att betta på allsvenska matcher.

Nu dags för medias tips - en årligen återkommande tradition. Så här ser det ut:

1. Malmö FF

2. Häcken

3. Djurgården

4. Hammarby

5. IFK Norrköping

6. Elfsborg

7. AIK

8. IFK Göteborg

9. Örebro

10. Mjällby

11. Degerfors

12. Halmstad

13. Sirius

14. Kalmar

15. Varberg

16. Östersund

Oddsen är något annorlunda vad gäller topplagen - Unibet har MFF som favoriter (2,50 i odds) Djurgården är andrahandsfavorit (6,50).

Hammarby trea tillsammans med hårdsatsande IFK Göteborg, som alltså inte hålls som bättre än åtta i medias tips.

Nu är det dags för del 2 i upptaktsträffen, med individuella spelar- och tränarintervjuer. Det går inte att liverapportera därifrån, så vi återkommer klockan 19, när klubbrepresentanter intervjuas.

Nu är vi tillbaka!

Vi har tränarintervjuer i livesändning, där man inleder med Halmstad och Magnus Haglund.

HBK-tränaren tror att man kommer kunna hävda sig väl i allsvenskan.

– Rimligen blir det svårt att ta oss in på övre åttan. Lagen däremellen på undre åttan, jag tror det blir väldigt jämnt, säger Haglund. Av det resonemanget kan vi sluta sig till att han tror på HBK någonstans på den undre halvan.

Nu Henrik Rydström - en som brukar stjäla rubriker och underhålla stort på upptaktsträffar.

Kalmar FF har läckt bakåt under vintern. Rydström berättar att man medvetet överdrivet risktagandet under försäsongen:

– Vi måste försöka få dem känna att de kan spela fotboll, det har de visat att de kan. Sedan får vi skruva på det utifrån vilka vi möter, säger Rydström.

– Jag stod och höll andan många gånger i Sirius, tänkte "helvete spela inte där". Men många gånger löste det sig, så blev man uppspelt och hög på livet.

Kalmar FF:s hemmafacit har varit bedrövligt - Rydström får frågan av Alexander Axén om han kan lova att man kommer vinna minst två hemmamatcher i år. Det lovar han.

Nu Varberg och Joakim Persson. Han och Varberg har tappat skyttekungen Astrit Selmani, och fått in Robin Simovic. En spelare som Persson rakt av håller som en bättre spelare än Selmani:

– Jag ljuger inte om jag tycker Simovic är en mycket bättre fotbollsspelare än vad Astrit är. Sedan har inte Simovic i närheten av Astrits energi, löpmeter, bonkande, dansande med höfterna och hela den biten. Men vi har fått in kvalitativa ersättare till de vi har tappat, som gör att vi känner oss trygga att gå in i allsvenskan.

Persson deklarerar vidare: "Vi kommer inte åka ur detta året heller. Så enkelt är det".

Nu Amir Azrafshan, Östersunds FK. Får frågor om vetenskap och filosofi, hur det kan utveckla ÖFK:

– Där hoppas jag att vi kan vara förankrade vetenskapligt i allt vi gör, så att vi kan ta oss framåt, säger han och exemplifierar:

– Det handlar om att vad vi än gör... man pratar väldigt mycket om fysträning, där vi inte bara höftar om saker utan verkligen ser till att vår fystränare kommer med de argument han har, baserat på det senaste.

Tobias Solberg, Degerfors nu. Får försvara att Degerfors spelar 3-4-3 och inte 4-3-3.

– Den kritiken har nog redan kommit. Det är hela tiden när man är ute och går i samhället kommer det många kommentarer, många som är intresserade. Det är klart, vi tar gärna till oss det och lyssnar, kanske, lite på ena örat.

Solberg säger att man främst är inriktade på att hålla sig kvar i allsvenskan som nykomling.

– Vi ska vara väldigt nöjda om vi har tre lag bakom oss, det är vårt huvudmål.

Christian Järdler, Mjällby. Som ju tappat många offensiva namn. Moses Ogbu var en som gjorde väldigt mycket.

– Framför allt är det ett anfallsspel som behöver bli vassare, vi behöver skapa målchanser på fler sätt än vi gjorde innan, inte vara så beroende av att forwards löser det själva.

– Vi behöver en större variation, vi behöver äga bollen längre perioder, behöver vara fler minuter på motståndarnas planhalva, att kunna behålla bollen där. Sedan vill vi vara ganska direkta när vi får läge för det, men vi har jobbat hårt för att få till ett kombinationsspel, att ta oss fram den vägen också.

Järdler menar vidare att det fortsatt är en etableringsfas för Mjällby. I fjol succé med femteplats, det handlar dock ännu om att etablera sig i högsta serien.

Dags för Sirius och Daniel Bäckström. Svarar om vad som skiljer Sirius med honom och Sirius med Henrik Rydström. Han säger att det kommer bli ganska likt.

– Det är många inklusive mig själv som imponerades och var nyfikna på vad Sirius höll på med under fjolåret, det tror jag alla som följer allsvenskan kan hålla med om.

– Samtidigt har vi blivit av med ett par spelare, det ger någon typ av effekt. Vi har också plockat in en del spelare med erfarenhet, men också en del spelare som inte är lika välkända.

Örebro SK och Axel Kjäll nu. ÖSK som i dag fick in Romain Gall på lån, och sedan tidigare har man klart med nya kontrakt med Andreas Skovgaard och Deniz Hümmet. Till stora delar samma lag, man har tappat Oscar Jansson och Nahir Besara.

ÖSK som också haft problem med inlägg defensivt. Axel Kjäll säger att man jobbar med det.

– Vi har kanske inte de största mittbackarna. Vi har haft en målvakt tidigare och har en i år vars styrka inte är luftspelet, så det är såklart något vi jobbar med. Sedan något vi jobbat mycket med: att det handlar också om att förhindra inlägg, eller ställa krav på motståndaren att göra något bra och slå inläggen lite mer pressade. Jag tycker vi delar av säsongen var passiva i de yttre korridorerna tillät lite för mycket inlägg. Det är något vi jobbar med.

ÖSK har många unga spelare på väg upp, och Kjäll gillar den grupp han har nu:

– Jag tycker vi har en trupp nu med väldigt stor potential, kanske den största potentialen på ett par år tillbaka. Därmed inte sagt att det är den starkaste truppen när allsvenskan startar. Men det känns väldigt spännande som tränare att jobba med de alternativen framåt.

Nu ett litet tränarbreak, domarbas Stefan Johannesson pratar domarfrågor.

Intressant info: Under de fyra säsongerna innan 2020 var snittet på antal straffar 63. I fjol utdömdes det 83 straffar.

Johannesson får frågan om avsaknaden av publik rent av fick domarna att döma fler straffar:

– Ja kanske. Det är möjligt att det är så. Det är svårt att sätta sig in i någon annans tankar, men absolut.

Då är det dags för lagen som tippas på övre halvan. Först AIK och Bartosz Grzelak.

Får direkt frågor om återvändaren Nicolas Stefanelli:

– Det är klart, få tillbaka Nicolas till oss, och i en bra form också, det är den förstärkning vi kanske behövde. Sedan kanske han utvecklat sitt spel lite under den här tiden han var borta, och det är det vi har sett här inledningsvis Sedan krävs det hårt jobb för att hålla uppe den här formen, men det tror jag han är beredd att ta.

Det är en spelare med bredare register som nu kommer tillbaka till AIK, konstaterar Grzelak. Man kunde konstatera det redan när man studerade honom i Chile.

Han får också frågan om vilken eller vilka unga spelare som man bör hålla koll på i AIK i år:

– Bilal Hussein har varit länge i vårt a-lag, det känns som en evighet nu. Det är väl nu som jag tycker han börjar ta de här stegen där han inte bara är en hjälpryttare till de andra. Han kan också driva på spelet på ett väldigt bra sätt. Han har utvecklat sin fysik, tagit stora steg i försvarsspelet.

– Jag tycker Saku Ylätupa också tagit stora steg under försäsongen.

Roland Nilsson och IFK Göteborg nu. Får givetvis frågor om Hamsik, Berg och Wendt. Status på Hamsik och hans skada:

– Dag för dag. Som alltid med muskelskada så jobbar han på i sitt tempo. Det går i rätt riktning.

Raskt vidare till Häcken och Andreas Alm. Blir Alexander Jeremejeff allsvensk skyttekung? Det tror Discoverys Jens Fjellström, som undrar om Alm vill slå vad om det:

– Jag kan inte slå vad om det, det vore matchfixing. Men det är klart vi hoppas Alex kan göra mellan 15 och 20 mål. Häcken har en historia av skyttekungar, det är därför han är tillbaka och det är därför vi vill ha honom här.

Fjellström tippar Häcken som guldvinnare. Alm säger att "ni är sex stycken nu".

– Jag vill att de flesta skulle tippa oss, det är drömscenariot. För då har vi gjort något bra. Nu verkar det som vi hamnar tvåa i tipstabellen. Men sex stycken har jag noterat som tippar oss. Det tycker jag ändå är bra jobbat. Jag tror att vår cupfinal bidrar till det.

– Jag gillar att vi är spetsiga, vi har riktigt mycket spets i år. Men samtidigt, vår ödmjukhet ligger i att vi är mer sårbara nu än tidigare säsonger. Vi har halva truppen borta, vi har Olsson, Friberg och Ekpolo som förmodligen inte spelar i början av serien. Men spetsen har vi.

Han säger vidare att man vill upp på Norrköpings nivå vad gäller utlandsförsäljningar. Tror det kan ske:

– De spelare vi har idag, de kan bli dyra.

Nu är det just IFK Norrköping och Rikard Norling som frågas ut. Isak Bergmann Johannesson - hur bra är han jämfört med alla ynglingar Norling tränat i olika klubbar?

– Han är jätteduktig, han går in i den här säsongen som en riktigt bra allsvensk fotbollsspelare. Vi ska inte glömma bort att det var först i slutet av förra säsongen som han började spela mer centralt i banan. Han var mer på kant, på olika positioner. Han etablerade sig först på slutet.

– Han går in i den här säsongen som en riktigt bra allsvensk fotbollsspelare.

Norling satsade på man-man i AIK i fjol, han frågas ut om vad han drog för lärdomar av det:

– Man-man, det är klart att det är en utmaning i sig. Jag drog pendeln väldigt väldigt långt. Det är självklart, så som det såg ut är kanske inte speciellt hälsosamt.

– Nu (i Norrköping) kan det vara så att spelidén passar materialet lite bättre. Jag är mer förfinad i min egen förståelse av vad jag pysslar med. Den kombinationen känns ganska spännande.

Efter ett litet break så är det nu Elfsborgs Jimmy Thelin som får frågor.

– Vår ambition är att stabilisera oss, vara med och utmana om Europaplatser och ädla valörer över längre tid, säger han.

Hur ska Elfsborg spela mot lag som ligger lågt och kompakt?

– I allsvenskan är många ganska tydliga med sina idéer. Det är småkorrigeringar, men ändå ganska många lag som vill styra matcher på sitt sätt.

Thomas Lagerlöf och Djurgården nu. Som ju tagit in många nya spelare. Hur lätt är det att få dem att acklimatisera sig och komma in i DIF:s sätt att spela:

– Det är inte så komplicerat, vi har ganska få principer att hålla oss till. Sedan handlar det så klart väldigt mycket om att lära känna varann, träna bra ihop. Det går fort, det är mycket av de spelarna som är kvar som har bidragit till att få in de nya, få dem att acklimatisera sig så snabbt.

Och nu Hammarby, och Stefan Billborn. Finns försvarsspelet som håller för guld, undrar Fjellström.

– Jag tror vi kommer vara bättre balanserade i år, släppa in lite färre mål men även göra fler än vi gjorde förra året i alla fall, säger Billborn.

Han gör en utläggning kring risker och möjligheter med att spela med en defensiv mittfältare kontra två:

– Om man har en spelare bakåt blir det oftast en bättre defensiv balans, för den spelaren kommer sitta framför backlinjen i stort sett hela tiden. Om man har två finns det risk att de flyter ut, bägge hamnar på kanterna eller att de flyttar över för mycket.

– Risken med att spela med en är att det får inte bli en ensam lagdel. Man får se till att man kortar avstånden tillräckligt mycket. Jag tror vi blir bättre defensivt balanserade med en där.

Jon Gudni Fjoluson är ett nyförvärv som kommer bidra mycket tror Billborn:

– Det är en fantastisk spelare som har visat sig ge oss en dimension till också i anfallsspelet. Förutom att han är väldigt trygg och placeringssäker och skapar ett lugn i backlinjen i det rena försvarsspelet, så skapar han också ett lugn och en variation i hur vi vill spela oss upp bakifrån.

Nu är vi framme vid finalen, Malmö FF och Jon Dahl Tomasson. Som släppt in flera mål på omställningar under försäsongen. Inte minst i träningsmatchen mot Elfsborg nyligen var det många som reagerade:

– Vi var inte balanserade alls i den matchen. Vi släppte till alldeles för många målchanser. Det är förstås bra att göra det i en träningsmatch på försäsongen så vi kan jobba med det.

– Först och främst handlar det om att stå i rätt position när en spelare tappar bollen. I fotboll, spelare gör misstag, det är inget problem alls, det är en del av spelet. Men man måste vara medveten när man förlorar bollen, att man är solid defensivt så man vinner tillbaka bollen snabbt. Eller falla tillbaka och organisera sig, och det är också viktigt.

Tomasson hyllar nyförvärven Antonio Colak och Veljko Birmancevic. Ambitionen och målsättningen är föga förvånande att vinna SM-guld på nytt:

– Vi har ambitioner, vi vill vinna titeln och vi vill göra det på ett ännu bättre sätt den här säsongen. Det handlar om att ha de spelarna, som kan spela på det sätt vi vill, med våra principer och manér.

Hur mycket press känner Tomasson efter den här knackiga försäsongen?

– Det ska alltid vara höga förväntningar. Jag älskar det, det ger mig energi, det ger killarna energi.

– Vi ska vara ärliga: Vi var inte bra i cupen, det var en stor besvikelse. För mig som tränare, för killarna och förstås för supportrarna. Men vi måste också vara realistiska om de två matcherna vi förlorade: Normalt vinner vi nio av tio sådana matcher, sett till chanserna vi skapade.

Det var alla 16 tränare - vi är färdiga med årets upptakt. Snart dags för allsvenskan!