Tippas sjua - det gjorde AIK-keepern glad

AIK rätade upp saker och ting under andra halvan av fjolåret. En katastrofal inledning, tränarbyte och länge bottenstrid. Till sist landade Gnaget på en nionde plats.

Inför årets säsong har fyra nyförvärv kommit in; Alexander Milosevic, Lucas Forsberg, Jetmir Haliti och Nicolas Stefanelli.

Förväntningarna på AIK från medias sida inför 2021? Övre halvan, men inte mycket mer. Sjunde plats när mediatipsen presenterades på upptaktsträffen i tisdags. Allsvenskans spelpartner Unibet placerar AIK en pinne högre i hackordningen - sjätte lägst odds.

Budimir Janosevic tar lätt på tipsen.

– För att vara ärlig, jag gillar det på sätt och vis. Det motiverar oss att visa dem. Det är enda sättet vi kan göra det, på rätt sätt. Snacka för mycket inför säsongen... vi är självklart säkra på våra kvaliteter, och det säger vi alltid. Men våra sista ord ska vara på planen. I slutet av säsongen, så kommer vi visa att de har fel om det här, säger AIK-målvakten till FotbollDirekt.se.

– Jag kan se hur media tänker när de lägger det tipset, det baseras mycket på vår vår förra säsong. Sedan är det en liten förolämpning mot AIK-familjen, att AIK:are generellt tycker att vi förtjänar mer respekt. Men jag har inget emot media, jag tror ingen har satt tipset för att vara elak. För mig är det bara "okej, låt oss gå ut och visa att de har fel".

Janosevic är övertygad om att tipsen till viss del vilar på AIK:s fjolårssäsong, men han tycker att laget tagit stora steg efter fjolåret.

– De tittar på vilka nyförvärv som kommit in, hur det ser ut på papperet, klubbarnas ekonomi. Men en sak är tips på papperet, en sak är vad som händer på planen och stämningen i laget. Så för mig, det här är motiverande. Jag är helt övertygad, vi kommer visa att de har fel.

– Under andra halvan av fjolårssäsongen förändrade vi vårt spel och började spela annorlunda. Jag känner att vi har mycket kvalitet i laget, jämfört med förra säsongen har vi blivit bättre. Vi har inte förlorat så många startspelare, det är egentligen bara kanske Adu som inte är kvar.

– Vi har fått in kvalitet; Milosevic är tillbaka; Nicolas Stefanelli är tillbaka, "on fire". "Billy" (Bilal Hussein) har steppat upp, Ofori är skadefri och har steppat upp. Alex Milosevic är AIK i sitt DNA, han kommer gå rakt in och leverera. Mikael Lustig ser bättre ut än när han kom hit, "Seb" (Larsson) är alltid på topp. Du kan räkna många som helst. Jag är säker på att vi kan vara med i toppen, men det är upp till oss.

AIK har bland andra Malmö FF, Hammarby, IFK Norrköping och Elfsborg som motståndare i de första åtta matcherna innan EM-uppehållet. Klarar man den utmaningen så kan det gå riktigt bra tror Janosevic.



Han ser det här tipset som något bra:

– Det håller oss på jorden. Vi måste vara ödmjuka och jobba hårt för att vinna tillbaka den här respekten. Men om man bara räknar från andra halvan av fjolårssäsongen fram till de sista omgångarna... jag vet inte, hade vi vunnit guld på den tabellen? Så bra var vi. Sedan tappade vi ett par matcher efter sista landslagsuppehållet. Men baserat på vad vi gjorde fram till dess, så...

– Sedan så är det kanske respektlöst mot våra supportrar och folk runt AIK. Men som jag ser det; det är en bra "trigger" för oss.

Vilka ser du som de största konkurrenterna om en topplacering?

– Malmö är alltid där... jag är inte säker på att det betyder så mycket, att de åkte ur cupen. De kommer vara där. Sedan är det vi, och jag tror Häcken kommer vara bra, de har en bra offensiv. Sedan är det alltid tufft mot Djurgården och Hammarby, de är nog där också. Norrköping också, Elfsborg, de spelar bra offensiv fotboll. Så där har du en kärna med lag. Men sinsemellan... det är väldigt svårt att placera in alla. Det står mellan sex-sju lag, och det är väldigt öppet.

