Varnar för Häcken: "Den mest spännande truppen vi haft"

Frejdiga framåt, sämre bakåt och dåliga på naturgräs.

Det finns fördomar om Häcken som lever kvar trots att statistiken pekat på annat.

Säsongen 2020 slutade Häcken på en tredjeplats i allsvenskan med minst antal insläppta mål (29) av alla lag och av lagets fem förluster var bara två på naturgräs (Mjällby, Malmö FF).

Med en lysande anfallsstjärna tillbaka i Alexander Jeremejeff, närmast identiskt försvarsblock och spännande offensiva namn med fart och fläkt så tycker lagkaptenen att Häcken har alla förutsättningar för att ta nästa steg.

– Stämmer allt för oss och vi får vara hyfsat skadefria, då är vi absolut ett av lagen som ska vara med. Samtidigt är det många lag, säkert sex-sju lag, som har potential att slåss i toppen av allsvenskan i år, säger Rasmus Lindgren.

– Men absolut, om allt klaffar för oss och vi spelar på vår bästa nivå så kommer få lag slå oss.

Många tänker nog på Häcken som att anfall är bästa försvar och att försvaret blir lidande. Samtidigt släppte ni in minst mål förra säsongen. Hur ser du på balansen i truppen?

– Som du säger så har Häcken alltid varit kända för en charmig offensiv. Men vi har släppt in mindre än 30 mål fyra år i rad nu och vet att vi har den stabiliteten i försvaret. Nu har vi förstärkt offensiven och alla spelare som kommit in känns intressanta plus att vi har några unga som fått ett allsvenskt år till i ryggen.

– Vi hoppas att det kommer klaffa för många spelare som gör att vi kan få till en riktigt bra säsong.

Vilka unga spelare tänker du på?

– Patrik Wålemark, Ali Youseff, Leo Bengtsson och vår nye ivorian Benie Traoré. Vad är han, 18 år? Vi har många unga som fick chansen förra året och som mognat lite till och lär bli ännu bättre.

Hur känns truppen nu jämfört med dina andra säsonger i klubben?

– Sett till potentialen är den jättehög. Det är den mest spännande truppen som vi har haft om man ser till potentialen och hur högt spelarna kan nå.

Vad betyder Alexander Jeremejeff?

– Vi vet sedan innan att när han är bra så brukar hela vårt lag vara bra. Han gör många av de andra där framme bättre genom sitt spel. Han är viktig på så sätt att han även gör att andra spelare kan flyga mer också.

Och om han är skadad?

– Vi har ingen som går rakt in och gör det han gör, så är det. Det får vi lösa på annat sätt.

Det gäller att han håller sig frisk alltså?

– Skulle han inte göra det så får man in andra grejer. Det ska vi klara av också. Men fakta är att vi inte har någon som ersätter hans egenskaper rakt av.

Ni har haft en del småskavanker, hur ser det ut nu?

– Det börjar väl att se bättre och bättre ut. Fler och fler kommer tillbaka även om några fortfarande är utanför. Men nu behöver vi inte låna upp hela juniorlaget... det är skönt.

I premiären ställs Häcken mot nykomlingen Halmstad med bland annat Andreas Johansson och Marcus Antonsson i laget.

– Ett ganska stabilt lag som har ganska mycket rutin i laget. Det blir ingen lätt uppgift. Man vet att nykomlingar på bortaplan aldrig är en enkel premiär. Det är allmänt känt att det inte bara är att åka dit och hämta tre pinnar. Vi får prestera på topp för att kunna vinna och det ska vi fokusera på att göra.

