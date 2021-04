Betalade mest för sina poäng - AIK om MFF på kostnadslista

EY släpper varje år "Hur mår svensk elitfotboll?", en rapport allsvenska klubbarnas ekonomi. Nu är rapporten för 2020 här.

Ett pandemiår, vilket satte spår - men som vi redovisade tidigare ikväll så blev det inte den stora ekonomiska katastrof många kanske hade förutspått. I jämförelse med 2019 så fanns kategorier där det såg bättre ut, och en majoritet klubbar gjorde plusresultat trots corona.

Rapporten visar också var klubbarna lägger sina pengar.

En tabell visar "lönekostnad per vunnen poäng", alltså avkastning i antal poäng i förhållande till vad klubben har för lönekostnader.

Här räknas lönekostnader för alla anställda in, inte bara spelare utan även ledare, kanslipersonal etc. EY har dividerat lönekostnaderna med antal poäng klubbarna tog under fjolårssäsongen, där man förstås vill ha ett så lågt värde som möjligt. Hur bra klubbarna presterat sportsligt i förhållande till sin kostnadskostym kort och gott.

Det här är en kategori där Malmö FF brukar vara i topp (alltså ha högt lönekostnad per vunnen poäng) varje år. Men 2020 gick AIK om.

Orsaken till detta skifte i toppen är att AIK endast minskade sina lönekostnader med 3,6 miljoner kronor, medan Malmö FF minskade sina kostnader med 21,7 miljoner kronor. AIK tog även 23 poäng mindre än föregående år, vilket i stor utsträckning påverkar denna statistik. Malmö FF tog också färre poäng, men skillnaden är endast fem poäng jämfört med föregående år, står det i EY:s rapport.

Det är dock väldigt jämnt däruppe, där varje poäng för AIK kostade 2 576 000 kronor, för Malmö FF var kostnaden var 2 568 000 kronor.

Hammarby är klubben med tredje högst lönekostnad per vunnen poäng, 2 384 000 kronor.

IFK Göteborg som slutade tolva hade fjärde högst lönekostnad, följt av Helsingborg, som ju åkte ur.

Elva av 16 klubbar hade mer än en miljoner kronor i lönekostnad per vunnen poäng, där ett lag som överraskade stort i fjol är i botten (eller vi kanske ska säga toppen). Mjällby slutade femma som nykomling, och landade på 478 000 kronor per vunnen poäng.



Då hade Mjällby ökat sina lönekostnader med 8,1 miljoner kronor mot för 2019, där det allsvenska avancemanget bidrog till ökade kostnader.

Lönekostnader per vunnen poäng 2020 (Helsingborg och Falkenberg åkte ur allsvenskan):

1. AIK: 2 576 000 kronor

2. Malmö FF: 2 568 000

3. Hammarby: 2 384 000

4. IFK Göteborg: 1 935 000

5. Helsingborgs IF: 1 834 000

6. Djurgården: 1 787 000

7. IFK Norrköping: 1 526 000

8. Häcken: 1 515 000



9. Östersund: 1 332 000

10. Kalmar: 1 193 000

11. Elfsborg: 1 088 000

12. Falkenberg: 934 000

13. Sirius: 850 000

14. Örebro: 706 000

15. Varberg: 508 000

16. Mjällby: 478 000

