Avslöjar nu att han var aktuell när Bajen valde Jeahze

Hammarby mot Mjällby imorgon - en speciell match för Mjällbys vänsterback Kadir Hodzic. Han berättar nu att han var aktuell för Bajen förra sommaren. Det blev Mohanad Jeahze istället i grönvitt, och Hodzic till Mjällby.

– Det ska bli kul att möta Hammarby. De visade intresse för mig i fjol. Så det ska bli skönt att åka upp och visa dem, säger Hodzic till FotbollDirekt.se.

Kadir Hodzic kom till Mjällby från Dalkurd i fjol sommar. Mjällby behövde ny vänsterback efter att Mohanad Jeahze lämnat för Hammarby.

Men nu berättar Hodzic att han var aktuell för Bajen samtidigt som Jeahze. Efter en allsvensk debutsäsong med 27 matcher i AFC Eskilstuna 2019 så flyttade han till Dalkurd i fjol - 14 matcher där och han hade allsvenska bud.

I slutet av augusti presenterades han av Mjällby. Nu reser Blekingelaget upp till Stockholm för att möta just Hammarby i morgon. Och Hodzic är taggad.

– Det ska bli kul att möta Hammarby. De visade intresse för mig i fjol. Så det ska bli skönt att åka upp och visa dem, säger han.

– Ja, jag var med i diskussionerna.– Ja exakt. Mina agenter som jag hade då, de hade möten angående mig med Hammarby. Men då ville de kanske ha en annan spelartyp där och det föll på Jeahze. Så det blev en rockad där, han stack dit och jag stack hit.– Det ska bli otroligt skönt, vi ser verkligen fram emot den matchen. Nu när vi gått igenom Hammarby så ser vi verkligen möjligheter att inte bara ta en poäng utan alla tre. Det ska bli otroligt kul att komma dit och spela, och visa dem att de hade fel.

Hammarbys senaste månad är omskriven: 16 spelare testade positivt för covid-19, och man fick spela cupkvartsfinal- och semifinal på kort tid, med många spelare som just kommit tillbaka i träning.

Många såg trötthetstecken hos Hammarbyspelarna också i allsvenska premiären mot Malmö FF. Även Kadir Hodzic:

– Jag vet själv när vi gick riktigt långt med Eskilstuna i cupen. Det är klart att den mentala biten speglar lite fysiken också, när det är så tätt matchande i cupen och man vill vinna alla matcher och sedan drar allsvenskan igång.

– Så jag tror att det finns en trötthet där, just på grund av att coronan har slagit till och att spelarna inte har återhämtat sig riktigt. Det märktes verkligen mot Malmö, det var inte riktigt det där flytet som man är van att se.

Du kan komma att ställas mot Akinkunmi Amoo på din kant. Vad är din bild av honom?

– Jag försöker fokusera på mitt egna. Sedan är det klart, vissa detaljer har vi kollat på. Vi har kollat på deras punkter, och han är absolut involverad i den trean offensivt. Som lag, vi respekterar alla men sedan har vi vårt egna spel också. Jag tror att vi kommer upp dit och kör vårt egna spel, inte fokuserar så mycket på dem. Men han är en av de spelarna som vi självklart måste se upp med. Han har haft en positiv utveckling, i cupmatcherna och i inledningen av allsvenskan.



– De har en farlig trea därframme, där de försöker pressa och komma högre upp i banan. För oss blir det viktigt att spela förbi förstapressen och sedan kunna hitta ytor emellan.

Mjällby öppnade allsvenskan 2021 med 0-0 hemma mot Varberg. Fjolåret blev en jättesuccé med femteplats som nykomling. Hodzic kom in i sommarfönstret och han gjorde elva matcher under sensommar och höst, en väldigt bra period för Mjällby med flera tunga segrar.

– Det gick väldigt bra under de första månaderna, och det var otroligt skönt att få en så viktig start personligen, men också att det gick så pass bra för laget.

– Jag har varit med i en debutsäsong när vi åkte ut med Eskilstuna (2019). Det är inte lätt att komma upp som nykomling. Man måste verkligen ha turen på sin sida. Allt måste klaffa, spelarna måste anpassa sig till spelsättet som tränarna ville ha och det tycker jag alla gjorde på ett väldigt bra sätt.

Marcus Lantz lämnade Mjällby efter säsongen. Christian Järdler har tagit över, och

Mjällby har lagt om träningen lite under vintern, säger Hodzic. Det har varit mycket fokus på intensitet i löpningarna under vintern.

– Christian är en väldigt bra tränare. Han hjälper mig väldigt mycket, han har ju själv varit vänsterback. Han hjälper mig med de här smådetaljerna som behöver utveckla. Det är jag väldigt tacksam för. För mig är det extra skönt att ha en tränare som tidigare varit på en hög nivå, och som spelat på den positionen som jag själv spelar på.



– Vi bygger vidare på det vi jobbat med i fjol. Vi har inte ändrat så mycket, men vi har ökat träningsdosen, vi har blivit mer vältränade överlag. Att vi ska kunna orka och stå ut.



– Under försäsongen ökade träningsdosen och det var mycket sprint, där vi ville komma upp i en högre frekvens under träningarna och även under träningsmatcherna. Och det tycker jag har hjälpt oss väldigt bra. Det har varit en av mina tuffare försäsonger, men jag känner mig mycket mer vältränad och förberedd inför säsongen nu.

Hammarby-Mjällby spelas på Tele2 Arena klockan 15 i morgon.

Matchrapporter: Mjällby och Varberg kryssade i mållös match Jacob Bergström i målform när Mjällby vann mot Falkenberg Erik Björndahl och Andreas Skovgaard avgjorde hemma mot Hammarby