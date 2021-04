AVSLÖJAR: Djurgårdens plan - så vill de bygga ut Kaknäs

Djurgården har rivstartat den allsvenska säsongen 2021 och man vill fortsätta växa som klubb.

Nu avslöjas hur man är på väg att ansöka om bygglov för att närapå fördubbla storleken på träningsanläggningen Kaknäs, till en kostnad av runt tio miljoner kronor.

Fler omklädningsrum, tränarkontor, större rehablokal - liksom att även damlaget och delar av akademin kan flytta till Kaknäs:

– Vi hoppas bygga ut med 300-500 kvadrat. Nuvarande anläggning är på 400 kvadrat, så nästan lika mycket till, säger Djurgårdens anläggningsansvarige Mats Jansson.

Djurgården har inlett allsvenskan på bästa sätt - två raka segrar mot tufft motstånd i Elfsborg och Norrköping.

Det är ett Djurgården som mår bra också ekonomiskt: Man har tjänat stora pengar på spelarförsäljningar de senaste åren, och i fjol gjorde man sitt bästa ekonomiska resultat någonsin - 59 miljoner kronor.



Elva nya spelare har kommit in till den här säsongen, men nu planeras en annan ekonomisk satsning, och då i klubbens infrastruktur: En utbyggnad och modernisering av DIF:s träningsanläggning sedan 30 år tillbaka, Kaknäs IP.

Hammarby byggde för ett par år sedan ut Årsta IP, och AIK har haft långtgående planer på ny anläggning. Och nu avslöjas att Djurgården har konkreta planer med Kaknäs, med förhoppningar på byggstart mycket snart.

Det finns konkreta planer på en lång rad förbättringar och uppgraderingar, berättar anläggningsansvarige Mats Jansson. Bland annat kan Djurgårdens damlag och delar av akademin komma att förlägga sin verksamhet till Kaknäs.

– Vi har planer på att bygga ut och modernisera anläggningen. Herrlaget har en del utrymmen som är för små. Så vi behöver bygga ut rehab, ordna bättre mötesrum, tränarkontor. Men även förbereda om damlaget vill flytta ut till Kaknäs i framtiden. Och även att vissa delar av akademin kan vara där, säger Jansson till FotbollDirekt.se och fortsätter:

– Så det är bättre faciliteter; större materialrum, bättre kök, nya omklädningsrum för tränare och kvinnlig personal. Större rehab, den är för liten i dag. Eventuellt en ny styrketräningslokal. Ett nytt omklädningsrum för herrarna. Så det blir en uppgradering.

– Vi hoppas bygga ut med 300-500 kvadrat. Nuvarande anläggning är på 400 kvadrat, så nästan lika mycket till.

Mats Jansson tar just nu in synpunkter från olika håll kring projektet, och man börjar närma sig skarpt läge. Ett möte med Stadsbyggnadskontoret är inplanerat.

– Vi håller på och inventerar för att komma in med bygglovsansökan till sommaren. Men det är nationalstatspark det här, så det är svårt att få bygga. Vi har fått det flera gånger. Men det gäller att vara väldigt genomtänkt.

– Det här är ett bygge som ska hålla i 30 år, därför är vi väldigt noggranna och inventerar exakt vad vi behöver.

En del i planeringen är alltså att Djurgårdens damlag, som idag håller till på Kristinebergs IP, kan komma att flytta sin verksamhet till Kaknäs. Det ska finnas plats för dem om de bestämmer sig för att göra flytten:

– Damerna kanske blir kvar på Kristineberg, det vet man ju inte. Den ska också moderniseras. Men det ska vara förberett om damerna vill ut dit, det tror jag de vill också. Därför måste vi bygga för framtiden. Skulle inte de vilja det nästa år när vi har byggt, så kanske de vill det om tio år och då ska det vara förberett.

Djurgården har byggt ut på Kaknäs två gånger tidigare. Mats Jansson tror att man kommer få bygga ut en tredje gång, men den här gången kan det vara något mer komplicerat.

Djurgården är inte ensamma på Kaknäs, utan Sjöfartsklubben Kaknäs huserar där också i ett angränsande hus. Det är inte möjligt att bygga ut åt det håll där Sjöfartsklubben har sin byggnad.

Man måste bygga åt sydväst, ner mot naturgräsplanen förklarar Jansson, och går vidare med en utläggning om varför huset på träningsanläggningen är grönfärgat:

– Det har gått att bygga ut tidigare och det tror vi att det gör nu också. Det var lite enklare då för då byggde vi mot sjömännen. Det är därför vårat hus är grönt bland annat. Det är några som har gnällt - påfallande få faktiskt genom åren - varför det är målat i Hammarbyfärger. Det är kanske tre stycken på 20 år som har frågat, det borde vara fler.

– Det beror på att det heter djurgårdsgrönt den här färgen, det är en färg som är accepterad på Djurgården. Det finns djurgårdsblått också, men det har jag aldrig sagt till de som har gnällt. Nej men sjömännens hus är i samma färg, och de vill att det ska uppfattas som en enhet utifrån.

Fast de bara har ett hus där?

– Ja, om man åker förbi så uppfattas det som en enhet, det är så de vill ha det. Inte att det är två separata kontraster mot varann. Jag var med och byggde där i början på 90-talet. Då tog vi den färgen för att vi skulle få det godkänt.

Så det är slänten ner mot naturgräsplanen som gäller?

– Ja man får bygga utåt där. Statsbyggnadskontoret lär inte godkänna en rak byggnad hela vägen. Det är ett vikingalandskap, då tycker de kanske det är för dominerande. Så man får bygga i vinklar. Det blir åt det hållet vi bygger, det finns ingen annan plats att bygga på. Vi kan inte bygga inåt, för då åker ekarna och de får vi aldrig ta. Nej men vi måste vara väldigt noggranna med det här. För den här utbyggnaden... sedan sker nog ingenting på 30 år.

– Men vi ska träffa Stadsbyggnadskontoret och snacka med dem. För det är ingen mening att lägga ut en massa pengar på ritningar och sedan bara knycklar de ihop det, säger att det är otänkbart.





Kaknäs ovanifrån. Rödmarkerat område är där Djurgården kan komma att bygga.

Ni har en kalkyl på vad det här kommer kosta?

– Ja, det gör vi sedan när vi har ritningen klar. Men vi har råd med det.

Vad handlar det om på ett ungefär?

– Säg tio miljoner ungefär, det är vad vi räknar med.

– Förhoppningsvis startar vi i höst och bygger. Sedan kan de säga nej till bygglov också, men det tror jag inte att de gör. Vi räknar med att börja i höst.

