Djurdjics nya klubb - här fortsätter tidigare Bajenstjärnan

Nikola Djurdjic lämnade Hammarby för Chengdu Better City i kinesiska andradivisionen vintern 2020.

Ganska precis ett år senare kom det ut uppgifter om att Djurdjic var på väg att bryta sitt kontrakt med klubben i Kina. Det var i februari som det uppgavs att ett uppbrott kunde vara på gång för den tidigare Bajenstjärnan.

Så blir det inte. Nyligen uppgav Sportbladet att Djurdjic var på väg att lånas ut till en icke namngiven klubb i kinesiska andraligan.

Det blev sedan officiellt. Zhejiang Professional har tagit in honom på lån fram till nyår. Det hela blev officiellt redan för en vecka sedan.

Djurdjic kommer till en klubb som var nära uppflyttning till högstadivisionen förra säsongen. Zhejiang föll i play off mot Wuhan FC.

Zhejiang Professional announced the signing of Nikola Djurdjic from Chengdu Better City. As Dino Ndlovu(South Africa) and Matheus(Brazil)could not enter China, Zhejiang need a foreign striker to partner with Nyasha Mushekwi for the target of winning promotion to CSL. pic.twitter.com/oezB3ksGBD