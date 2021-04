Gothia Cup ställs in igen: "Sorg i våra hjärtan"

Den 18-24 juli var förhoppningen att årets upplaga av Gothia Cup skulle kunna gå att genomföras, åtminstone i någon skala.

Efter att fjolårets turnering ställts in helt på grund av coronapandemin hade arrangören hoppats in i det sista. Men nu har beslutet blivit tvunget att tas. Turneringen ställs in även 2021.

– Vi har känt att det varit vårt ansvar att åtminstone få till Gothia Cup i en mindre variant i sommar, för att kunna ge alla ungdomar något att längta efter och något som kanske kan hålla motivationen uppe för de ungdomar som i dag kämpar på med sina träningar vecka ut och vecka in, utan att få spela några matcher, säger generalsekreterare Dennis Andersson.

– Det känns nästan overkligt att tvingas fatta det här beslutet för andra året i rad. Vi har gjort allt vi kan för att ge våra ungdomar en vecka full av glädje och fotboll i sommar men våra deltagares och funktionärers trygghet är vår högsta prioritet. Med de råd vi får från smittskyddsexpertisen måste vi fatta det här beslutet nu, med sorg i våra hjärtan, säger han.

Nästa år är planen att Gothia Cup ska kunna gå av stapeln mellan den 17-23 juli.





Matchrapporter: Seger för Malmö efter tuff match mot Häcken 1–0-seger för Halmstad mot Häcken – Mikael Boman matchhjälte Kalmar måste kvala efter oavgjort mot Häcken