Spikat igen - hyllar AIK:s talang: "Vinnarskalle, spelförståelse"

Robin Tihi på lån från AIK till AFC Eskilstuna - det blev klart i slutet av mars.

Tuff konkurrens om försvarsplatserna i AIK, och den unge försvararen är i AFC hela 2021.

I AFC Eskilstuna har Tihi gått in som ordinarie som vänster mittback och det har blivit en smakstart för laget: 0-0 i premiären mot Västerås följdes upp med 3-0 mot Akropolis. Ännu inget insläppt mål.



AFC:s sportchef Jawad Al Jebouri om ett nyförvärv man velat få in länge:

– Han har nått upp till de förväntningar vi haft. Vi har haft höga förväntningar på honom, förväntar oss att han ska vara väldigt duktig. Det här är precis vad vi förväntat oss, säger Al Jebouri till FotbollDirekt.se.

– Han är väldigt lättlärd, han har väldigt mycket med sig redan från början med sin vinnarskalle, aggressivitet, spelförståelse. Han har ett helhetspaket med sig redan från början, bra i det mesta.

Han kom in relativt sent på transferfönstret, men den korta uppladdningen innan superettan sparkade igång till trots: Tihi har varit förberedd. Han används också på exakt samma position i AFC som i AIK.

– Han är i en position som han spelat på egentligen hela försäsongen med AIK. Både han och vi har vetat om att det här skulle bli av. Då har både vi och han varit mentalt förberedda på det. Han är i exakt samma roll här som i AIK, på samma sida i backlinjen. Så det föll naturligt, just den biten. Det har inte varit några svårigheter. Och så är vi ett lag som tycker om att spela fotboll, och det gör han också. Så det passar bra där med.

Lånet blev klart relativt sent. Hur länge hade ni jobbat på det?

– En sådan här lösning görs inte på en dag. Utan det är en process som påbörjas väldigt tidigt. Och man måste jobba på det för att få det att gå hem, det är många bitar som måste falla på plats. Då tar det sin tid. Att det blev så tätt inpå seriestart, det var vi förberedda på allihopa. Det var många pusselbitar som behövde falla på plats för att det skulle gå hem. Men vi jobbade på den från alla parter rätt länge.

– Han är en spelare som vill vara med och konkurrera om att spela, som inte är nöjd med att bara vara med. Då var det i hans intresse att hitta den här lösningen.

Att få in Tihi permanent var dock aldrig en möjlighet, säger Al Jebouri.

– Inte ens någon i allsvenskan kunde ta honom permanent. Det var inte ens på tal.

Den erfarenhet han har från allsvenskan, märker man det i superettan?

– Han har ju spelat en hel del där, var ordinarie under Norling. Han kanske hade fortsatt vara där, om Norling hade varit kvar. Det vet vi inte. Det är klart att om han klarar av att spela på den nivån han gjorde i fjol och även nu på försäsongen, då är det den nivån han klarar av. Det visste vi. Annars hade vi inte jobbat på den lösningen så hårt som vi gjorde. Det är därför jag säger att förväntningarna har varit höga redan från början, för vi vet vad han klarar av.

Det är också en lånelösning som står fast i att Tihi kommer vara i AFC hela 2021 - han kommer inte kallas tillbaka i sommar.

– Han är hos oss hela året, så han kan koncentrera sig på det här och vet vilka han tillhör den här säsongen. Det är bara AFC för honom i år och inget annat. Vi jobbar också efter det.

– Vi hade kunnat plocka in en spelare i 30-årsåldern på ettårskontrakt. Vad är skillnaden? Och kvalitetsmässigt är Robin på en väldigt hög nivå. Varför ska man då ta någon bara för att någon är äldre och på ettårskontrakt. Det är ingen skillnad i lösning. Även om han bara är här på ett år så är han en som hjälper oss. För oss är det här en väldigt bra lösning för den här säsongen, för att uppnå de resultaten man vill.

