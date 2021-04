Efter skada på halspulsådern - kan stanna vid 13 allsvenska matcher

Örebro SK tog in Rasmus Karjalainen i fjol sommar, på lån från holländska Fortuna Sittard. Det blev 13 matcher och fyra mål för ÖSK under hösten.

Men han har saknats för ÖSK i årets allsvenska. Orsaken: En otäck skada han ådrog sig på träning i mitten av mars. Karjalainen fick en boll i huvudet, och efter undersökning upptäcktes en skada på halspulsådern.

– Skadan är liten och det är inte livshotande just nu men om den inte hade hittats kan det vara väldigt farligt. Tack och lov hittade vi den, sa han till Nerikes Allehanda den 24 mars.

Nu kan han dock vara klar i ÖSK. Han beräknades bli borta i sex veckor, men nu bekräftar han själv att han nog inte gör fler matcher i klubben. Låneperioden är över 30 juni.

Karjalainen skriver på Twitter:

I’ve felt your support from day 1 and I’m extremely sad that I could not get a chance to play in front of you. I hope I was able to give you some nice moments in front of TV. Thank you for your support and remember to always stand behind this great club! 🖤🤍 https://t.co/zWZjVIrQrt