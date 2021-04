Bajenfavoritens mardröm - stoppas när alla andra släpps in

I mitten av februari kom det ut att David Fällman lämnar Hammarby för norska Ålesund. Övergången blev klar redan i början på februari men blev officiell senare då Fällman inte kunde resa till Norge pga restriktionerna.

Det kan han fortfarande inte. Trots att utländska spelare nu släpps in i landet. Sedan ett par veckor tillbaka kan utländska elitidrottare komma in i Norge. Klubbarna får göra ansökningar och sedan släpps spelare in i landet, där man sedan måste sitta i karantän i tio dagar.



Ansökningar blev klara i veckan. Under onsdag och torsdag den här veckan har utländska fotbollspelare fått börja resa in i landet.

Men det gäller inte för Fällman - detta då Ålesund kommun har fått s k "röd flagg" p g a hög smittspridning.

Och då kan man inte resa in till den kommunen.

– Ålesund kommun fick det här i måndags. Om du har en kommun som är rödflaggad så pausar man alla inreseansökningar till den kommunen. Och Ålesund har sin största smittspridning sedan corona kom just den här veckan, säger Fällman till FotbollDirekt.se.

Ålesund är en av bara 22 norska kommuner med röd flagg, av 356 totalt. Och en av bara två kommuner av dessa 22 som har ett elitfotbollslag. Reglerna säger också att man måste resa till kommunen där man ska arbeta, och göra sina tio dagar i karantän på plats där.



Att exempelvis åka till Oslo, låsa in sig i karantän där och sedan resa till Ålesund efter tio dagar, det är inte tillåtet.

– Det hade varit ett alternativ, för då hade jag kommit i väg i alla fall, och använda de här dagarna till att sitta i karantän. Men mitt jobb är inte i Oslo, så det är inte tillåtet.

Ålesund har röd flagg till 9 maj, då en ny uppdatering på läget sker. Förhoppningar finns emellertid om att det kan hävas tidigare. Den 15 maj startar säsongen upp, då Ålesund premiärspelar hemma mot Bryne.

Men den matchen missar Fällman, och även ytterligare en i andra omgången. Eventuellt fler.

– Jag kommer missa de första matcherna. Den 10 maj kommer min ansökan kunna bli behandlad, så jag kommer kunna åka kanske 10-11 maj. Men då ska jag sitta tio dagar i karantän efter det.

– Jag hade som mål att komma dit till seriestart och vara i träning. Nu får jag bara ställa in mig på att jag kommer missa några matcher i början.

Fällman har tränat på egen hand under våren, i väntan på att få resa till Norge. Nu får han ställa in sig på ytterligare ett par veckor med egen träning i Sverige.

– Det enda jag kan göra är att fokusera på det jag kan påverka, och det är att träna hårt som bara den. Om jag har gjort det i tre månader, då kan jag göra det i två veckor till.

