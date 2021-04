Procenten som är för låg för Bajen - Jeremejeff borde leda skytteligan

"Måstematch" på Tele2 Arena idag. Hur det sett ut för Hammarby och Häcken i de inledande matcherna? Här är statistiken.



Hammarby har förlorat två av tre av sina inledande matcher. Häcken alla tre. I dag möts de. Ska man så här tidigt på säsongen peka ut besvikelser så ligger bägge dessa bra till, favorittippade som de varit.

Hur har det sett ut i de tre inledande matcherna för Hammarby och Häcken? Det är ännu tidigt, och att ge sig på att kategorisera de bägges spel - "så här spelar Hammarby och Häcken" - det ska man nog inte göra. Men det är en hint om hur det sett ut.

Statistiskt hamnar dessa två lag ganska jämnt på listorna. Varken Bajen eller Häcken sticker ut utan placerar sig allt som oftast "in the middle of the pack" bland allsvenska lag i olika kategorier.

I en kategori är Häcken klart bättre än Bajen: expected goals. Häcken är fyra i kategorin, med xg på 5,23. Hammarby är bara på elfte plats, med xg på 3,

Hammarby är fyra i bollinnehav, 55,4 procent. Kalmar FF överraskande etta i den kategorin med 61 procent.

Häcken hittar vi på sjunde plats, med 52,7 procents bollinnehav över de tre första matcherna.

Varken Hammarby eller Häcken är bland de lag med flest passningar, Bajen sexa (1 433), Häcken åtta (1 366)

Hammarby har slagit något fler genombrottspassningar, 34 mot Häckens 28.

Häcken använder sig av fler längre passningar i sitt spel än vad Hammarby gör. Långpassningar (hos Wyscout handlar det om 25 meter eller längre om det är en höjdboll, 45 meter eller längre om det handlar om en passning efter marken). 185 stycken sådana, med 44 procent till rätt adress.

Att jämföra med Hammarby som slagit 159 (61 procent till rätt adress).

***

Men tittar man på skott mot och på mål, så är Hisingelaget långt före Bajen. Häcken har fått i väg hela 55 skott mot mål på tre matcher, drygt 17 skott per match.

Hammarby bara 27 skott, där är man på plats 13 i allsvenskan. Bara Degerfors, Halmstad och Östersund (som gjort sex mål på 17 skott) är sämre i den kategorin.

Tittar man på skott på mål så är det jämnt fördelat, där bägge lagen får en tredjedel av avsluten på mål.

En skillnad dock i att Bajen tar färre andel av sina avslut utifrån: nio av 27. Att jämföra med Häcken som nästan tar vartannat avslut från utanför straffområdet - 25 av 51 kommer utifrån.

***

Häcken är det lag efter Sirius som försöker mest en mot en, 109 försök så här långt där 49 procent är lyckade (man slår sin spelare). Benie Traore har försökt näst flest gånger; drygt 10 per match.

Akinkunmi Amoo och Gustav Ludwigson enda Hammarbyspelare på topp 30 i den här kategorin, de har försökt 15 gånger var (53 procent lyckade för Amoo, 40 för Ludwigson).

***

Individuellt så sticker en del spelare ut i dessa två lag på vissa sätt. Alexander Jeremejeff den spelare som "borde" ha gjort flest mål i allsvenskan hittills, baserat på expected goals. 2,9 xg på Jeremejeff, som gjort ett mål hittills (på straff).

Hammarbys mål hittills har kommit från Gustav Ludwigson (2), Abbe Khalili och Akinkunmi Amoo. Ludwigson har gjort "fler än förväntat", han har ett xg på 1,62.

Tobias Heintz (0,82, noll mål) och Benie Traore (0,61, ett mål) från Häcken finns med på topp 30 i xg. Hittills mållöse Astrit Selmani har ett xg på 0,77.

Jeremejeff är också den i allsvenskan som fått i väg klart flest skott mot mål - hela 18 stycken. AIK:s Nicolas Stefanelli tvåa där (13).

Hammarbys högerback Simon Sandberg är den spelare i allsvenskan som slår flest inlägg per 90 minuter. 7,7 inlägg per match kommer det från Sandbergs kant, med en träffprocent (att inlägget når en medspelare) på 38,5.

Abdulrahman Khalili i Hammarby har fått in flest passningar till rätt adress 20 meter eller närmare mål. Nio stycken sådana från Khalili, flest av alla spelare i allsvenskan.

Vi noterade att Häcken spelar fler längre passningar. Och det är ofta Rasmus Lindgren som står för dessa. Lindgen slår flest passningar in i sista tredjedel i allsvenskan. 57 stycken med rätt adress 75 procent av gångerna. Det är klart flest i allsvenskan (närmast efter har 43).

Lindgren slår också flest långa passningar, 46 stycken (65 procent till rätt adress).

