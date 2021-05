"Vi vill bli ett topplag igen, då krävs att studsa tillbaka"

IFK Göteborg har blandat och gett i den allsvenska säsongsinledningen. Nu vill Alexander Jallow att laget täpper till bakåt efter 3-2-förlusten mot Degerfors.

– Vi är såklart inte nöjda med försvarsspelet. Vill vi vara ett topplag gäller det att studsa tillbaka från sådana förluster, säger Jallow till FotbollDirekt.

23-årige Alexander Jallow anslöt till Blåvitt inför förra säsongen, och han har visat sig vara en mångsidig spelare. Trots att han egentligen är högerback har han under inledningen av året fått agera vänster-wingback.

– Jag tycker det funkar bra. Jag tycker jag startat allsvenskan på ett bra sätt. Sen är det ingen hemlighet att jag är bäst som högerback, och det tycker jag visade när jag fick spela som det, sista 15 minuterna mot Degerfors. Jag blir en lite annorlunda spelare, jag känner mig lite mer bekväm där. Men jag gör vad som är bäst för laget, och just nu vill tränaren att jag ska spela mer till vänster. Och då gör jag det, säger Jallow.

Är det något särskilt du måste tänka på, när du spelar på "fel" kant?

– Det är väl mest inläggslägena, som man måste koncentrera sig lite mer på. Jag har en bra vänsterfot, men det är inte lika naturligt som att ta den med högern. När man spelar till vänster kanske jag viker in lite mer och försöker hitta kombinationer. Men jag tycker det känns bra ändå.

Mot Degerfors var kanske den största snackisen att Marek Hamsik kom till spel från start. Den före detta Napoli-stjärnan har bidragit till en enorm hajp kring IFK Göteborg. Startdebuten blev dock inte riktigt som varken Hamsik eller Blåvitt hade hoppats på.

– Det är hans första match från start, på väldigt länge. Det är en väldigt, väldigt duktig fotbollsspelare och en härlig människa. Så det kommer bara bli bra för oss. Kommer såklart bara bli bättre ju fler matcher han får spela, säger Jallow.

Vad tycker du han sticker ut på?

– Han spelar med väldigt få tillslag. Väldigt smart och klok spelare. Han vet vad han ska göra när han får bollen. Så jag tror att alla i laget kan lära av honom.

0-0 mot Örebro, 2-0 mot AIK och 2-3 mot Degerfors. Så har IFK Göteborgs resultatrad sett ut under de inledande matcherna. Frågan är var man egentligen har Blåvitt någonstans?

– Helhetsbilden är att vi skulle vilja ha ännu mer poäng än vad vi har. Men vi tar en match i taget, och vi kommer att summera säsongen efter 30 matcher, så får vi se vart vi är. Men vi vill bli ett topplag igen, och då krävs det att man vinner matcher. Vill vi vara ett topplag gäller det att studsa tillbaka från sådana förluster som mot Degerfors, och det hoppas jag att vi ska kunna göra mot Halmstad i nästa match, säger Jallow.

Vad tycker du gick fel i förlustmatchen?

– Vi kom in till den matchen med två raka nollor, sen släpper vi in tre mål. Vi är såklart inte nöjda med försvarsspelet. Det är något vi får kolla på, och försöka göra bättre mot Halmstad. Ju färre mål vi släpper in, desto större chanser är det att vi vinner, säger han och fortsätter:



– Individuella misstag gör att vi släpper in mål, men samtidigt är det kollektivt. Det är inte bara individuellt, det börjar längre fram i planen. Så vi får kolla på det för att försöka göra det bättre mot Halmstad.



Ni lyckades dock få till en rätt stark forcering?

– Vi hade ingenting att förlora och tryckte på massa folk i boxen, vilket gjorde att vi fick in två mål. Vi var nära ett tredje också. Men vi vill inte komma dit att vi behöver forcera i slutet av matcherna, vi vill helst ha ledningen så vi kan kontrollera matcherna.



Nu möter Blåvitt en annan nykomling i form av Halmstads BK. Ett lag som gjort sig kända för att vara kompakta bakåt.

– Det är klart det är svårt att bryta ner ett sånt motstånd. Halmstad är ganska starka defensivt. Men då gäller det att vi försöker hitta lösningar i vår offensiv, som gör att vi luckrar upp dem. Försöka hota lite mer direkt, som vi gjorde när vi forcerade mot Degerfors. Får vi in ett mål ska vi nog kunna lösa det.





Matchrapporter: Johan Bertilsson gjorde två mål när Degerfors vann mot IFK Göteborg IFK Göteborgs Kolbeinn Sigthorsson sänkte AIK Mattias Bjärsmyr matchvinnare när IFK Göteborg vann mot Sirius