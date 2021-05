"Generationer kommer minnas hur vi 2021 spelade ut Malmö FF"

Serieledande Djurgården slog Malmö FF i en hyllad tillställning på Tele2 arena, och det talas nu om maktskifte i svensk klubbfotboll.

Bosse Andersson berättar nu i en intervju med FotbollDirekt att resultaten så här långt “överträffar alla förväntningar”, att han är så nöjd med nuvarande trupp att han inte tror på fler spelaraffärer under 2021 - och han förklarar också processen bakom succén.

Men Djurgårdens rutinerade sportchef vänder sig mot rubrikerna efter överkörningen i måndags:



3-1-segern på Tele2 Arena i Stockholm i måndags var en ren överkörning och en match som snabbt beskrivits som en av de bästa djurgårdsprestationerna under de senaste åren.

Sportchefen Bosse Andersson vill till och med så så långt och jämföra segern över Malmö FF med stormatchen mot Partizan Belgrad 2003, när DIF stöp på mållinjen i Champions League.

Hur är nu detta är möjligt för ett Djurgården som i fjol inte nådde guldhöjderna från 2019? Och där så många tunga namn försvunnit sedan dess, som Jesper Karlström, Fredrik Ulvestad och Kevin Walker.

Vilket i sin tur inneburit att Bosse Andersson tvingats addera hela elva nya namn till den befintliga truppen. De största förändringar Andersson genomfört under alla sina år som sportchef.

Ut med det gamla och in med det nya är sällan okomplicerat, snarare ett riskprojekt.

Men alltså inte för Djurgården.

Där har det blivit tvärtom - så här långt.

Bosse Andersson var närmast sprickfärdig av känslor efter segern mot Malmö FF, vilket i sin tur genererade rubriker - men ett par dagar senare är sportchefen lite mer nyanserad.

– Jag är ju extremt stolt över insatsen och att det imponerade även på Malmö. Kul att se efteråt att Daniel Andersson kom fram och lyfte på hatten och gratulerade. Men det är klart jag har stor respekt för både Daniel och MFF. Det vill jag säga, men det är också klart att det är en match som jag tror kommer att betyda mycket för Djurgården, säger den 52-årige sportchefen.

– Ett maktskifte? Det är ett för starkt ord och handlar mer om tidningsrubriker och ren okunnighet om man säger så.

Bosse Andersson förtydligar:

– Alltså: Vi har vunnit en enskild match mot Malmö FF och gjort den bästa enskilda matchen Djurgården gjort på många år. M e n även om det var fantastiskt så är det här bara fyra omgångar och vi ska spela in i december. Självklart ska vi njuta men samtidigt så måste vi komma ihåg att vi inte uppnått någonting ännu och säsongen är lång.

– Alltså, nu ska vi gå vidare och vi ska göra det på Stora Valla mot Degerfors. De har ju inte spelat allsvensk fotboll på 23 år.

- Det blir helt andra förutsättningar mot en pigg nykomling. Vi får se hur det kommer att se ut. Men det är i det här det svåra ligger, att klara av att snabbt gå vidare.

– Vi tror ingenting mer än att vi har vunnit fyra raka matcher och är i serieledning. Men det är just nu. Inget mer.

Hur klarar ni av att göra det ni gör just nu, trots sådana förändringar ni tvingats gå igenom?

– Till att börja med tror jag att det har handlat om att flera namn vi har tagit in har varit idéer vi har haft under lång tid, men också att allihopa kom till oss så tidigt på säsongen. Jag tror det var viktigt att nästan alla nya var på plats när vi startade om den 11 januari. Vi har ju behövt tid.

– Det var målet, att alla nyförvärv vi ville ha skulle komma så tidigt det bara var möjligt, detta när vi insåg att viktiga namn skulle försvinna. Då blev det viktigaste att ge oss själva så mycket tid som möjligt inför den allsvenska starten. Det blev ju extra kort om tid också mellan säsongerna, säger Andersson.

Och förklarar vidare:

– Det handlar ju om en känsla och den är det inte så lätt att sätta ord på. Vi har ju sökt spelartyper men även varit kräsna kring personligheter - och titta på hur det ser ut nu. Man kan väl påstå att vi har lyckats ganska bra, eller hur?

- Jag menar, de flesta av dessa namn har så länge varit aktuella att vi kunnat försäkra oss om att det handlar om rätt personligheter. Sedan kan jag ju också säga att när vi har sett gruppen under vintern så har vi ju sett saker som ni journalister inte kunnat se, dels den sportsliga kvaliteten men också kemin mellan spelarna.

– Vi har tänkt bredd och långsiktighet och har även klart med de flesta spelarkontrakt. Men med den här bredden så har ju konkurrenssituationen snabbt hårdnat. Jag tror aldrig vi har haft sådan konkurrens på varje position som just nu och då har jag ändå varit i Djurgården i över femton år.

Vad är den stora skillnaden från i fjol?

– Det är klart att det fanns flera frågetecken i fjol i spelartruppen. Det var inte ett helt lätt år. Men så blir det ju när man inser att vissa spelare vill vara någon annanstans och inte såg sig i Djurgården 2021. Det blir lite oroligt under perioder när det utvecklas så, det är inte så konstigt. Eller hur? Det är ofrånkomligt.

– Vi får börja om och vi har nu enbart spelare som vill vara här. Vi har väldigt få frågetecken. Det är klart att jag ville se det här framför mig, men det överträffar ändå förväntningarna så här långt. Klart att det är på det viset med så många nya spelare.

– Vi är så kompletta och har täckning på alla positioner och då ska vi komma ihåg att vi har spelare vi har stora förväntningar på som väntar på sina chanser, säger Bosse Andersson och tänker då på Peter McGregor, Leo Cornic, Albion Ademi, Axel Wallenborg, Joel Asoro, Isak Hien och Jesper Löfgren.

Sparkapital finns det onekligen gott om hos serieledarna.

Men samtidigt så värjer sig Bosse Andersson mot bilden av att det är nya namnen som är avgörande för Djurgårdens utveckling just nu. Istället har vi fått se spelaraffärer från så långt tillbaka som 2018 börja betala sig. Namn som Dif tagit löner för i många år utan större resultat.

Somliga har varit snudd på utdömda.

– Absolut så. Det är viktigt att titta på Nicklas Bärkroth, Hampus Finndell och Edward Chilufya. Det här är killar som förmodligen aldrig varit bättre nu och det är alla namn som har varit i Djurgården i flera år vid det här laget.

– Det är ett bevis på att man måste ha ett tålamod och en plan som handlar om så mycket som tre till fyra år. Det första kontraktet man skriver är många gånger kanske bara första steget och kommer inte att resultera förrän ett andra (är skrivet). Det är i alla fall så jag tänker. Allt handlar om att kunna erbjuda trygghet. Alla dessa spelare vet att det finns tid, att vi har råd att ha tid och tålamod.

I fjol såg IFK Norrköping ut som givna mästare efter åtta omgångar. Kan det kännas lömskt att segla så högt som ni gör just nu?

– Jag har respekt för det du beskriver. Men återigen är det bara fyra matcher. Det är alltså bara en bit in i maj och vi ska spela till i december. Men ser det bra ut? Ja, det gör det det.

– Norrköping i fjol...? De började ju mycket bra, men jag hoppas och tror att vi har mindre utmaningar än vad Norrköping hade under fjolåret.

– Vi gör det fantastiskt just nu även om jag så klart inte kunnat förutse sådana extrema resultat så snabbt och på den nivån som mot Malmö FF. Inte det. Jag har ju så klart haft förväntningar men det här har överträffat allt.

Ni har resurser som bara Malmö FF slår och med det råd att säga nej till utländska klubbar. Hur ser du på sommarens transferfönster?

– Om ingen försvinner så har vi alltså inga som helst planer på att göra något och vara aktiva i sommar på marknaden. Vi har gjort extremt mycket och gjorde det med bilden för hela 2021.

– Sedan vill jag säga att jag det är sällan det blir bra att värva i sommarfönster. Nej, jag tror inte riktigt på det, om man inte tvingas till det. Jag tycker det räcker med att titta på Magnus Eriksson i fjol. Alla vet vilken stor spelare det handlar om. Men titta på Magnus då och titta på Magnus nu...

–...det tar tid, va! Titta på honom nu och hur han är en av allsvenskans bästa och viktigaste fotbollsspelare. Och om det tar tid med ett sådant namn så förstår man vad det handlar om.

Men om ni nu säljer någon...?

– Vi planerar inte för det. Men det är klart att Aslak Witry kan vara i fas för att säljas om det bara är bra för både honom och oss. Men i stort så känner jag mig trygg med att vi har ersättare som det är. Vi kommer att hantera det.

Å andra sidan, fortsätter det så här fram till i mitten av juli så blir ju exponeringen en helt annan mot utländska klubbar?

– Det är klart att vi räknar med det. Visst kommer uppmärksamheten bli helt annorlunda om vi leder serien och fortsätter så här kontra att ligga femma-sexa. Men det kan jag säga att idag så finns inga som helst tydliga kontakter med utländska klubbar och vi har råd att säga nej.

- Vi behöver verkligen inte sälja.

Samtidigt så har väl allt ett pris?

– Så kanske det är. Kommer det så kommer det, men det är angenäma problem om det kommer ett pris som är för bra för att säga nej till.

Ska vi gå tillbaka lite till matchen mot Malmö FF igen, där du visade stora känslor. Hur känner du nu ett par dygn senare med lite eftertanke?

– Jag känner en stolthet. Självklart är det så. Många sms och mejl där många djurgårdare är extremt glada. Jag blir berörd när människor säger att det är den bästa allsvenska matchen de sett på 50 år.

– Alltså, även om vi inte vunnit någonting mer än en enskild match så tror jag nog att folk i generationer kommer att komma ihåg hur vi 2021 spelade ut Malmö FF som vi gjorde på Tele2 Arena. Ja, jag tror faktiskt det.

Du har skojat lite med Malmö FF. Både inför matchen men också efteråt. Hur ser du på att det kan uppfattas lite respektlöst?

– Jag tror både vi och Malmö FF stojade lite extra inför. Klart att jag har stor respekt för Malmö FF. Klart jag har. Jag kan väl säga att Malmö FF säkert kommer att vara stora guldfavoriter i tio år till och vara jagade som Sveriges största fotbollsklubb. Minst.

– Men det är klart att vi vill störa och utmana och det jag sade att jag tror att Malmö FF känner sig lite stressade, det är så jag känner. Det står jag för. Malmö FF har gjort stora saker för svensk fotboll - det är därför det blir så stort det vi gör. Att spela som vi gjorde och göra ett sådant resultat mot ett så bra lag. Det är det det handlar om.

Avslutningsvis. Vill du rikta någonting speciellt till tränarna Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf.

Mathias Lühr var inne på ett hårt ledarskap och ofta bistra miner, men hur resultat levereras. Din bild?

– Jag upplever inte att det är hårda tongångar och bistra miner på Kaknäs. Kim och Thomas jobbar alltså så oerhört hårt i vardagen. Vi har ett väl utvecklat spelsystem och spelare utvecklas hos oss. Många som utvecklats enormt.

– Kim och “Tolle” är för mig Sveriges skickligaste tränare och med ett spelsätt som jag tror att alla spelare känner att de vill vara en del av. Arbetsnarkomaner...? Det jobbas jävla hårt och inget lämnas åt slumpen. Det är så mycket som handlar om att jobba hårt i vardagen och det kan jag säga - Kim och Thomas lämnar inget åt slumpen.

