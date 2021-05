"Det är Hammarby på Tele2 - klart man går in med viss respekt"

Ett Hammarby vars allsvenska start är en besvikelse. Mot ett Sirius som överraskat positivt under Daniel Bäckström. Succéanfallaren Christian Kouakou lägger pressen på Bajen:

– Absolut, det är ändå Hammarby. Det är klart att de har den pressen oavsett tabellläge, säger Kouakou.

Topptippade Hammarby har tagit en seger på fyra matcher i inledningen.

Sirius, tippade som lag nummer 13 av media, är obesegrat och trea i tabellen.

I dag möts lagen på Tele2 Arena. Ett pressat Hammarby, mer så än Sirius - men så hade det självklart varit även om Bajen toppat tabellen och Sirius legat sist, menar Uppsalalagets succéanfallare Christian Kouakou.

– Absolut, det är ändå Hammarby. Det är klart att de har den pressen oavsett tabell-läge, säger Kouakou.

Kommer Sirius att gå framåt så som man gjorde exempelvis i sin senaste bortamatch, en succéartad insats mot Häcken? Man har stor respekt för Hammarby, och det kommer märkas att det är deras hemmamatch menar Kouakou.

– Det är svårt att säga på förhand hur det kommer se ut. Men det är elva mot elva, jag vet att vi har elva duktiga spelare som kommer starta. Liksom Hammarby också.

– Man går väl in med den respekten att det är just Hammarby, det är inget man kan bortse ifrån. Det är Hammarby hemma på Tele2. De har ändå någorlunda med fans där, om man ser på de här matcherna, med restaurang och lite publik. Så det är klart att man går in med viss respekt.

– Men sedan när matchen startar så kommer vi göra vårat. Vi kommer nog inte ändra något pga att vi åker till Tele2. Utan vi kommer gå in precis som vi gjort de här första matcherna. Modigt, vågat, och med en tro på att vi ska ta våra tre poäng hem till Uppsala. Det kommer inte förändras något, sättet vi spelar på.

De har inte fått någon perfekt start...

– Nej och det kan vara både bra och dåligt. Man visste inte hur matchen mot Häcken skulle gå. Är det bra att de förlorat två matcher, blir de darriga eller tvärtom att "nu jävlar" kommer de vända det här. Det är svårt, men jag tror ändå att Hammarby liksom vi tar en match i taget och ser ganska långsiktigt på den här säsongen. Det kommer nog bli en jämn match med många målchanser.

Kouakou såg Hammarbys senaste match mot Häcken och han konstaterar Bajen går fram med mycket folk och lämnar ytor bakåt.

– Det är något vi får försöka såra dem på, i och med att vi som lag också är ganska flexibla i hur vi spelar. Att vi kan vara bollförande och även gå på omställningar. Jag tror det kommer bli en fartfylld match där vi hoppas kunna straffa dem när de går upp med mycket folk, säger Kouakou.

Det har blivit två mål på de fyra inledande matcherna för Christian Kouakou, som ska gå en match mot Hammarbys backlinje. Det är inte defensiven som kännetecknat Hammarby de senaste åren, anser han.

– Nej, man förknippar dem med bra fart framåt, fina och skickliga spelare i offensiven. Sedan har de duktiga spelare överlag, i backlinjen också. Men det är kanske inte det man tänker på först och främst, att de har en stabil defensiv. Utan det är mer offensiven man pratar om. Vi hoppas kunna hitta ytor och straffa dem där de är lite svagare.

Skönt att gå in i den här matchen för er, så som ni har startat allsvenskan?

– Ja, absolut. Det är klart att de här resultaten och de matcherna vi har gjort, de har gett oss ett självförtroende. Det är självklart. Fotboll är ett mentalt spel, man vet aldrig resultatet innan, utan det är psykologiskt och mentalt. Det är klart att de också scoutar oss, oavsett vilka resultat vi har gjort. Där har vi också en liten boost inför matchen, att vi kommer från bra resultat. Det är klart att det spelar in inför matchen.









