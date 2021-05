DERBYEXTRA: "Alla tränare sitter säkert tills den dagen de inte gör det"

IFK Göteborg är tydliga med att de vill tillbaka till toppen igen. Efter alla nyförvärv under vintern har förväntningarna höjts - men lagets poängskörd har hittills varit en besvikelse.

FotbollDirekt har pratat med klubbens sportchef Pontus Farnerud om risken att halka efter övriga topplag, Blåvitts åldersstruktur och hur förtroendet ser ut för tränare Roland Nilsson egentligen.

– Alla tränare sitter säkert tills den dagen de inte gör det. Just nu sitter "Rolle" definitivt säkert, säger Farnerud till FD.

Man skulle kunna hävda att det är ett ångestderby som stundar för IFK Göteborg. Laget har tagit fem av tolv möjliga poäng, och de kommande motståndarna Häcken har tagit ynka en poäng. De senaste åren har Häcken kunnat titulera sig som bäst i stan, något som Blåvitt nu vill förändra.

– Visst finns det en rivalitet. Det är något som byggts upp, framför allt de senaste åren. Inte bara i A-laget utan även i de yngre lagen, så är det någonstans ett kvitto på vem som är bäst i Göteborg. Självklart har vi ambitionen att vara det, precis som Häcken. De har ju uttalat att de vill vara med i toppen och utmana om SM-guldet, och givetvis blir konsekvensen av det att blir en rivalitet för att vi båda har höga ambitioner, säger Pontus Farnerud.

I september förra året tog Pontus Farnerud över som sportchef i IFK Göteborg. Under hans första transferfönster har han minst sagt varit aktiv, då spelare som Marek Hamsik, Marcus Berg och Oscar Wendt värvats. Även om de två sistnämnda ansluter i sommar.

Sebastian Eriksson, 32, Marek Hamsik, 33, Marcus Berg, 34, Oscar Wendt, 35, Mattias Bjärsmyr, 35 är bara några av spelarna som skulle kunna vara tänkbara för Blåvitts startelva som är över 30 år gamla. Frågan är ifall åldersstrukturen i laget innebär att det måste komma sportslig framgång inom de närmsta åren?

– Det tycker jag är lite fel vinklat. Vi såg väl inledningsvis att det fanns flera andra lag som hade äldre startelvor än vårt, det känns som att det blivit lite vinklat. Det är klart det finns äldre spelare i truppen och vi får in två äldre spelare i sommar, men för mig är det ganska oväsentligt. Vi har väldigt många unga spelare, vi har sju spelare födda på 00-talet i truppen, varav sex är fostrade i vår egna akademi. Jag tror inte det är något annat lag som har liknande siffror, vi har mer än hälften av spelarna som är fostrade i IFK Göteborgs akademi, säger Farnerud och fortsätter:

– De äldre spelare kanske inte har sina karriärer framför sig, men för mig är det oväsentligt. Vi gör det som är bäst för IFK Göteborg här och nu, och på lång sikt. Det vi bygger upp nu gör vi också för framtiden, även om vissa av de här spelarna inte kommer vara kvar då.

Du känner dig helt enkelt trygg med den slussning som kommer underifrån?

– Ja, och det är så vi vill jobba. I vår rekrytering vill vi hitta rätt typ av spelare som kan göra oss bättre. Men också flytta upp spelare från vår akademi, som vi varit lyckosamma med i flera år. Det är hela tiden en pågående process. Jag känner att vi ligger långt fram där.

Två kryss, en vinst och en förlust har det i alla fall blivit för IFK Göteborg. Pontus Farnerud får svara på frågan ifall det finns någon form av stress av att redan nu halka efter.

– Först måste man veta att det är flera lag som har ambition att nå topp tre och vinna SM-guld. Givetvis måste vi bara tänka på oss själva i hur vi ska nå dit. Samtidigt finns det några andra lag som både har satsat hårdare än vad vi gjort de senaste åren, men också har en mer uttalad ambition att vinna SM-guld. Just att halka efter i ett inledande skede av Allsvenskan, det vill nog ingen. Alla vill få en bra start. Vi känner fortfarande att vi har goda möjligheter att känna att vi är bra med, säger Farnerud.

Vad tycker du att ni inte fått till såhär långt?

– Det är svårt att peka på specifika delar i spelet. Jag tror väl framför allt att vi i de två senaste matcherna har släppt in väldigt enkla och billiga mål. På en hel del individuella misstag. Inget mål har egentligen tillkommit utifrån ett taktiskt perspektiv eller att vi har en dålig matchplan, så att säga. Så som vi släppt in målen har vi satt oss i svåra situationer. Men vi vill ju, och kräver ännu bättre, oavsett om vi släpper in billiga mål eller inte.

Har ni gjort någon form av analys kring de här individuella misstagen, eller är det bara sånt som händer?

– Nej, men det är svårt att analysera individuella misstag. Vi har varit i situationer där vi känt oss trygga och gjort mycket saker på rätt sätt. Sen har det kommit ett individuellt misstag, eller så har vi kanske till viss del slappnat av och motståndarna har gjort mål. Där någonstans har vi väl inte varit så bra, som vi varit innan. Det är något vi får försöka utveckla.

Vad har ni sagt om er start lite mer generellt?

– Vi känner att vi är starka. Vi är svåra att göra mål på - eller svåra att göra mål på är dumt att säga. Men vi känner någonstans att vi är svårslagna. Vi har inte förlorat många tävlingsmatcher om man ser över lång tid. Vi känner att vi har utvecklat vårt spel och spelartruppen är bättre idag än 2020.

I en resultatmässig bransch som fotbollen ändå är kan det svänga snabbt kring en tränares vara eller icke vara. Pontus Farnerud känner sig ändå trygg över klubbens tränarsituation.

– Vad det gäller Roland Nilsson känner vi att vi var väldigt nöjda med det han kom in och gjorde under hösten. Vi känner att vi gett oss bättre förutsättningar att vara ett lag som ska utmana topplagen. Självklart vill vi vinna fotbollsmatcher men vi känner att våra tränare gör allt som står i deras makt, och har gjort så under försäsongen trots att det funnits en skadeproblematik och att vi använder oss av ett nytt spelsystem. Och där känner vi att vi vill ge tränarna det största förtroendet att jobba vidare med den här gruppen, säger Farnerud.

Med andra ord sitter "Rolle" säkert?

– Alla tränare sitter säkert tills den dagen de inte gör det. Det svaret tror jag du får av alla sportchefer, så just nu sitter definitivt "Rolle" säkert.

