Speltips inför Hammarby-Djurgården

Det vankas derby på Tele2 Arena då Hammarby och Djurgården drabbar samman. Det är alltid lite extra nerv när det är dags för Stockholmsderby, även om publiken saknas något enormt i matcher som dessa. Det brukar vara magisk stämning på Tele2 Arena när Hammarby och Djurgården möter varandra men spelarna ska inte ha några problem att hitta rätt anspänningsnivå med tanke på hur viktigt resultatet är för respektive supporterskara.



Djurgården har inlett säsongen på ett mycket övertygande sätt och de toppar tabellen med 15 inspelade poäng på sex omgångar. Djurgården hade förmånen att möta ett Östersund som, tråkigt nog, drabbats av avbräck på grund av Covid-19 i onsdags. Matchen slutade med en enkel 2-0-seger för Djurgården. Stockholmarna dominerade matchen under långa stunder och hade exempelvis 19-3 i avslut, 11-1 i skott på mål och 11-0 i hörnor. Spelarna i Djurgården behövde inte tömma sina energidepåer för att vinna den matchen och det är en fördel inför kvällens match.

Hammarby spelade också i onsdags då Varberg besegrades med 3-1 på bortaplan. Segern ser enkel ut på papperet, men faktum är att Hammarby fick kämpa för att bryta ner hallänningarna. Varberg gjorde 1-0 i första halvlek och det var ett resultat som stod sig hela vägen fram till den 67:e minuten då Hammarby forcerade in 1-1-målet. Målet gav spelarna energi och självförtroende och Mads Fenger kunde raka in 2-1-målet drygt sju minuter senare. Därefter fastslog Akinkunmi Amoo slutresultatet till 3-1 på stopptid. Hammarby har inte agerat lika starkt som Djurgården i början av den Allsvenska säsongen men det kanske är på väg att lossna? De spelade 1-1 hemma mot Häcken för tre omgångar sedan, det följdes upp av en 3-2-seger hemma mot Sirius och så vann Hammarby borta mot Varberg i onsdags.

Det finns intressant statistik att lyfta fram inför detta derby. Djurgården besegrade Hammarby på med 1-0 på Stadion år 2007. Därefter dröjde det fram till september 2019 innan Djurgården lyckades besegra Hammarby igen. Efter den segern har Hammarby vunnit fyra av de fem senaste inbördes matcherna och den femte slutade 1-1. Hammarby har alltså ett monumentalt psykologiskt övertag på Djurgården och det är en faktor som inte ska förringas i sammanhanget. Lagen möttes i Svenska Cupen nu i april och då vann Hammarby med 1-0. Djurgården pressade på hårt för att kvittera i andra halvlek men trots ett bollinnehav på strax över 60 procent i andra halvlek kunde Hammarby hålla undan och vinna. Spelarna i Hammarby visade prov på rätt moral under slutskedet av den matchen.

Djurgården har varit det bättre laget så här långt in på säsongen och det är någonting som spelbolagen tagit fasta på i oddssättningen av matchen. Vi tycker inte att Djurgården är en given vinnare på något sätt och vi räknar kallt med att Hammarby kommer bjuda upp till en jämn och tuff match in i det sista. Spelar Hammarby på topp är vinstchansen något bättre än vad nuvarande odds ger sken av och vi testar ettan till oddset 3.30