Succémålvakten: Så har Kalmar FF fått allsvenskans tätaste defensiv

Kalmar FF är det enda laget i allsvenskan som ännu inte förlorat under 2021.

Lucas Hägg-Johansson, 26, är den målvakt som hållit nollan flest gånger.

För FotbollDirekt berättar han nu om den förvandling som Henrik Rydström åstadkommit - och som gjort lagets försvar till det tätaste i Sverige:

– Det huvudsakliga målet är resultat, inte underhållningsvärdet, förklarar han till FotbollDirekt.

Kalmar FF ligger efter sex matcher på femte plats i allsvenskan. En klar förbättring jämfört med fjolårets 14:e placering och nedflyttningskval mot Jönköpings Södra.

Inför säsongen återvände Henrik Rydström, som har implementerat ett spel präglat av stort bollinnehav.

Och resultaten har kommit.

Kalmar FF spelade 0-0 i går mot stjärnfyllda IFK Göteborg, även om det var i en match som FotbollDirekts Mathias Lühr beskrev som en av de mest händelselösa allsvenska matcher han någonsin har sett.

Men det fanns positiva aspekter att ta med sig från matchen från Kalmar FF:s håll.

– Det är lite tudelat. Det är en match där vi känner att vi borde fått ut bättre än vad vi fick, säger Lucas Hägg-Johansson till FotbollDirekt och fortsätter:

– Vi är nöjda med att försvarsspelet satt bra, att vi släpper till lite chanser mot oss och gör mycket bra. Men sedan skapar vi inte särskilt mycket framåt.

När Hägg-Johansson får frågan om han kan sätta fingret på varför de hade svårt att bryta ner Göteborg pekar han mycket på motståndarnas defensiva styrkor.

– Det är samtidigt ett bra lag. De ligger bra i sina positioner, de ligger lågt och då blir det svårt att bryta igenom. Det krävs att man får ut den där lilla individuella skickligheten som många av våra offensiva spelare besitter, förklarar han och fortsätter:

– Där kanske vi blev lite fega stundtals.

Förra säsongen släppte Kalmar in 49 mål på 30 matcher, ett genomsnitt på cirka 1,6 insläppta per match. Denna säsong har det sett helt annorlunda ut. På sex matcher har Lucas Hägg-Johansson hållit nollan fyra gånger och endast släppt in tre mål.

Vad är den defensiva skillnaden mellan detta Kalmar och fjolårets Kalmar?

– Framförallt är det hur vi reagerar över hela planen. Vi har ett mycket tydligare presspel och det gör så att vi hamnar i situationer där vi har goda förutsättningar för att vinna boll. Det gör också att förutsättningarna för hur varje spelare ska agera blir mycket tydligare, förklarar han.

Är det rent ut sagt tråkigare att stå i mål i år när du inte får lika mycket att göra?

– Haha, nej men det är klart att det är en grej man måste kunna hantera. Att man måste vara på hugget även när det inte är så mycket situationer mot en själv. Mentalt ställs det höga krav på en att vara med och redo hela tiden, säger han och fortsätter:

– Samtidigt tror jag att jag ändå har fler aktioner i det offensiva spelet än vad jag hade under förra året. Det blir mer spel med fötterna och det blir mer igångsättningar. Ska man jämföra de två åren så är det betydligt roligare fotboll att själv få spela, fastän det kanske inte har varit lika mycket skott mot en som under tidigare år.

Den hemvändande Henrik Rydström har åter gjort Kalmar till ett lag som dominerar bollinnehavet. Det spelsätt som till stor del användes under hans sejour i klubben 2018 har varit en välkommen återkomst för Lucas Hägg-Johansson.

– Jag tycker att det är skitkul, det är kul att kunna vara involverad i den typen av spel, säger han och utvecklar:

– Det är ett spel som passar oss bra. Och nu har vi inte spelat så på några säsonger. Så det har varit en fas att hitta tillbaka till det. Men jag tycker att det börjar stämma ganska bra och att vi börjar hitta mönster igen.

Samtidigt är han tydlig med att de spelar på detta sätt för att vinna matcher, inte bara för att det ska se snyggt ut.

– Vi ska ha resultat av det också. Det är det som är det huvudsakliga målet, det är inte bara för underhållningsvärdet. Och det har vi väl fått till viss del hittills.

Någon klar målsättning för denna säsong vill inte Lucas Hägg-Johansson tillkännage, men det ska bli bättre än förra säsongen.

– Vi har inte pratat om en tydlig målsättning, utan det är mer från den sportsliga ledningens håll. Det är ju att vi ska undvika negativt kval, säger han och fortsätter:

– Men jag och hela gruppen vet att vi har större potential än så.

JAKOB LINDEGREN





