DERBYEXTRA: Ludwigson viftar bort derbystatistik: "Djurgården mycket tydligare i år"

Hammarby med derbystatistiken, Djurgården med den mest imponerande säsongsinledningen. Förutsättningarna inför dagens derby helt annorlunda än vårens cupderby där ett coronadrabbat Bajen kämpade till sig segern.

Så gott som skadefritt i bägge lag. Men trots Bajens stora övertag i derbyna de senaste åren så tippas Djurgården vinna matchen.

Inför derbyt har Djurgården av många (bland andra Mikael Stahre) pekats ut till favoriter, och så ser det ut också hos spelbolagen.

Men det senaste decenniet är Hammarbys derbystatistik förkrossande: Sedan återkomsten till allsvenskan 2015 har man vunnit tio gånger, kryssat tre och förlorat två (Allsvenskan och cupen), och då var en av de två förlusterna på straffar i cupen.



Och innan det så får man gå tillbaka till 2007 för att hitta en djurgårdsseger. 2008 och 2009 fyra raka Hammarbysegrar.

Gustav Ludwigson har mött Djurgården tre gånger, vunnit två och spelat en oavgjord.

Hammarbys anfallsstjärna tror att mycket handlar om minnet av de senaste matcherna.

– Det är väl lite mentalt också, vi har ofta svårt mot AIK. Det blir lite mentalt innan, man minns hur det har sett ut i andra matcher. Jag vet inte, jag kan bara svara för oss, att vi ser det som vilken match som helst. Vi kan oftast spela avslappnat, men ändå taggade med bra tempo. Du får fråga dem (Djurgården), varför det är så, säger Ludwigson.

Har du koll på derbystatistiken?

– Nej, och egentligen spelar det ingen roll heller. Det är ny match nu. Jag försöker inte fokusera på det.

Det är inget man får till sig från folk i eller runt klubben?

– Nej, det är mer supportrar som har koll på det. Det är ny match varje gång. Det är inte så att vi går och funderar på det, det är ingen mening för oss. Om Djurgården vill fundera på det så får de göra det om de vill.

Djurgården, hur ser du på dem som lag?

– Vi har ju mött dem en gång redan, så man har ganska bra koll på hur de är som lag. En ännu tydligare variant av vad de var förra året. De spelade väl ungefär likadant, men de kändes lite spretigare i prestationerna då. Lite spretigare i typen av spelare. Nu tycker jag de är mycket tydligare. Deras innermittfältare, vilka tre de nu startar med... det spelar ingen roll om de sätter in Curtis Edwards eller Elias Andersson, det är i princip exakt samma spelare som de tre de redan har.

– Så det blir väldigt tydligt för dem. Alla vet exakt vad de får varje gång. Så de är väldigt stabila i sina prestationer, stabila i sitt spel. De är starka defensivt och kan ha bra fart framåt hela tiden. Det är inte så mycket krusiduller egentligen, men de gör det jävligt bra.

Imponerande att de fått ihop det med tanke på hur många nya de tagit in?

– Ja exakt. Det är alltid starkt. Sedan tror jag att de har en ganska tydlig spelidé. Spelare som är tydliga i vad de har för roll. Och så har de spets på kanterna, som är "x-factor", och annars är det jäkligt stabilt runtomkring, vilket gör att båda kantspelarna och även Kalle Holmberg kan droppa ner och ha lite fri roll. Det öppnar upp för dem på det sättet.

Det är två lag med bra flanker...

– Ja, det är ju ganska likt egentligen. Sedan har vi inte samma typ av fotboll, eller samma typ av spelare. Vi har en annan typ av mittfält, en annan typ av presspel. Även om det är likt så är det två ganska olika lag.

Vad blir viktigast för er i derbyt?

– Som alltid, aggressivitet och vinna sina dueller. Det är så man vinner derbyn. Det är absolut det det kommer handla om, och sedan får man vara effektiv när man väl får chanserna.

Hammarby kommer från en vecka med två raka segrar, 3-2 hemma mot Sirius och senast 3-1 borta mot Varberg. Viktiga segrar efter en knackig start och pressat läge. Ett stort bottennapp i fjol i Varberg (5-2-förlust) och det såg illa ut också i onsdags. Men Bajen vände underläge i paus till seger i andra halvlek.



Hur viktigt var det att ni lyckades vända och vinna nere i Varberg?

– Det var superviktigt för oss som lag, att vi till slut tog vårt förnuft till fånga, bara insåg vad det var för typ av match. Och krigade till oss det. Att vi lyckades möta dem i det spelet som de vill spela och gjorde det bättre. Så det var väldigt bra.

Den matchen var inte kul för er förra året?

– Nej precis, och det var nära att det blev så igen nu. Därför var det jäkligt starkt att lyckas vända det.

En match och en arena som börjat målas upp som lite av en mardrömsarena, man ska bara dit och städa av den matchen...

– Ja, jag tror det är många som kommer få problem där. De är bra på det de gör, all kredd till dem. De kommer ta många poäng där. Vi är nöjda med att vi har gjort den och kommit därifrån med tre poäng.

Ludwigson låg bakom Hammarbys sista mål, när han rundade Varbergs målvakt Philip Mårtensson och slog bollen mot tomt mål. Men Akinkunmi Amoo hann fram och petade in bollen i öppet mål. En boll som skulle ha gått in i mål ändå. Efteråt såg Ludwigson ut att vara uppgiven över hur Amoo "snodde" målet.

Ludwigson och Amoos reaktioner är värda att titta på igen pic.twitter.com/D4lVK74OlS — discovery+ sport 🇸🇪 (@dplus_sportSE) May 12, 2021



Men Ludwigson känner inte alls något agg mot Amoo - däremot var han orolig för att målet skulle dömas bort:

– Det var väl mest att... jag var vinklad mot målet när jag sköt. Jag försökte kolla, såg att den skulle gå in. Sedan snurrar jag runt, vänder mig om och då såg jag att han petade in den. Jag hade inte koll på var han var sedan innan. Jag blev mest orolig för om han var offside eller inte, för jag hade inte koll på linjen.



– Eftersom jag såg att den skulle gå in så blev det först... "jamen vafan", kanske inte så värt att riskera det (skratt). Men han (Amoo) hade koll på linjen så då spelade det ingen roll. Det är mest det man är orolig inför i det skedet, eftersom jag inte såg var han kom ifrån. Men annars var det inga konstigheter så. Mest skönt att vi kunde stänga matchen, även om det bara var 30 sekunder kvar, säger Ludwigson som skrapade ihop fler assists (elva) än mål (nio) i fjol - och det är sak samma vad det blir understryker han:

– Ja vad fasen, vi vann. Det är ingen som tänker på det när man väl står där i omklädningsrummet och sjunger för att man har tagit tre poäng. Utan det var mer att jag inte hade koll på situationen. Jag såg inte linjen, han var täckt där. Det var bara det som var min reaktion från början.

Gustav Ludwigson blev klar för Hammarby sommaren 2019 men det dröjde ett halvår innan han anslöt till klubben. Det hann bli ett par matcher inför publik på Tele2 Arena, och han var lyrisk över inramningen efter hemmamatchen mot Varberg.



Det blev bara en hemmamatch till inför publik, sedan stängdes fotbollen ned pga corona.

Nu har han hunnit med sex derbymatcher, samtliga inför tomma läktare.

Upplever du att det är en stor skillnad jämfört med de "vanliga" matcherna ändå?

– Det är nog mer uppbyggnaden runtomkring, hajpen kring matchen. Man tränar på samma arena ibland, man ser varandra där. Det finns en rivalitet och den vet alla om. Det byggs upp hela veckan, hela våren, inför en sådan här match. Sedan är det jäkligt tråkigt att det inte är någon publik, varken från deras eller vårat håll. Vi har väl lite i den här matchen då. Det är klart det är synd, men det är vad det är, säger Ludwigson, som emellertid räknar med en stark läktarinsats från de åtta på läktarna samt restauranggästerna:

– Det vet man att man alltid får.

