FHM:s klartecken för mer än allsvenskan och superettan

Nya uppgifter: Lägre serier får genomföras från 1 juni allsvenskan, superettan och division 1 har sedan flera veckor tillbaka varit igång.

Under denna period har alla andra serier varit uppskjutna.

Nu meddelar Svenska Fotbollförbundet att division 2 och 3 för herrar, samt division 1 för damer får spela från och med den 1 juni.

Beskedet kommer efter att Folkhälsomyndigheten gjort klart för justeringar i deras föreskrifter den 1 juni.

Utöver de senior divisionerna som kommer tillåtas starta upp kommer även elitförberedande tävlingar tillåts för äldre seniorer. Detta innebär att F17, F19, P16, P17 samt P19 också kommer att få starta sitt seriespel från och med den 1 juni.

Förbundsstyrelsen hade sedan tidigare skjutit upp seriestarten till helgen den 5-6 juni, och i och med detta besked verkar det bli verklighet.

I ett pressmeddelande som släpptes idag skriver förbundet:

– För att i enlighet med Folkhälsomyndighetens intentioner begränsa antalet matcher som spelas men samtidigt bibehålla möjligheten att genomföra de nämnda tävlingarna i form av dubbelmöten, kommer varje lag som deltar i tävlingarna inte få genomföra fler än 16 seriematcher per lag under perioden juni – augusti. Detta under förutsättning att restriktionerna inte förändras.

Matchrapporter: Seger för AIK efter tuff match mot Östersund Seger för Varberg mot IFK Norrköping efter tidigt avgörande Antonio Colak i målform när Malmö vann mot Kalmar FF