Vill inte låta sig påverkas av kollapsen

Efter femton minuter ledde Elfsborg med 2-0 mot Halmstad. Men efter tre insläppta mål och ett sent avgörande stod Elfsborg på den förlorande sidan.

Per Frick, 29, menar nu de inte får låta sig påverkas negativt av förlusten inför mötet med Malmö på torsdag.

– Nej men fan, vi kan inte deppa ihop. Nu får vi en härlig match *skratt* och får möta mästarna på bortaplan, berättar Per Frick för FotbollDirekt.se

IF Elfsborg har blandat och gett under de första sju matcherna i allsvenskan. Vinster mot Sirius, Mjällby och Varberg har blandats med förluster mot Djurgården och AIK.

På måndagen kom säsongens största bottennapp hittills. En 2-0 ledning efter en kvart tappades mot det nyuppflyttade Halmstad.

Per Frick, som satte 1-0 målet efter bara en minut, är inte alls nöjd med hur laget reagerade på den tidiga ledning, och menar att Elfsborg har mycket mer att ge.

– Matchen är svåranalyserad. Vi fick en bra start, men sen blev vi fega. Vi började titta på klockan och försökte spela av matchen istället. De börjar vinna mer och mer kamper och trycker ner oss. Så tyvärr släpper vi kommandot till dem, och de utnyttjar det.

Så ni klappade igen för tidigt rent mentalt?

– Ja det är lätt att det bli så i idrott. Man börjar försvara en ledning istället för att gå framåt. Jag tror att Halmstad hade tyckt att det vore jobbigt ifall vi hade fortsatt trycka framåt. Istället bjuder vi in dem successivt i matchen. Så nej det var en besvikelse. 2-0 ledningen blev till en nackdel istället för en fördel, konstaterar Per Frick.

Hur gick snacket efter matchen?

– Det är väl mycket det att vi inte riktigt var påkopplade efter 2-0 målet och börjar slappna av lite, och släpper in dem i matchen, berättar han och fortsätter:

– Visst man kanske kan backa hem och spela för resultat sent i andra halvleken, men det går inte att göra det efter tjugo minuter. Det håller inte.

Trots den totala kollapsen igår har Elfsborg gjort en hyfsad inledning på säsongen. Efter sju matcher placerar de sig sexa i tabellen, fyra platser sämre än den andra plats de knep i fjol. Men poängen som har tagits har främst kommit mot lite “sämre” motstånd, då de har förlorat mot både Djurgården och AIK.

Hur ser du på er säsongsinledning?

– Nej vi är inte nöjda. Vi är väl någonstans godkänt minus eller vad man ska säga. Och det är även vår känsla själva, att vi inte riktigt är där. Sen har det varit mycket rotation i startelvan och lite skador till och från i varje match, berättar han och fortsätter:

– Det var väl en av nycklarna förra året, att vi hade en stabil startelva och många spelare som var hela nästan hela säsongen. Och fastän vi har många av våra bästa spelare från förra året på skadelistan nu i år så är det ingenting vi gnäller över eller fokuserar på för mycket. Men det är klart att det blir annorlunda när vi roterar så mycket som vi gör.

De spelare som Per Frick syftar på är bland annat Joseph Okumu och Rasmus Alm, som var nyckelspelare förra säsongen, men som båda har missat ett par matcher nu i vår.

Du har också missat ett par matcher och varit in och ut i startelvan, hur påverkar det formen?

– Man vill ju komma i den där formen när man har spelat några matcher på rad och känner att man är där och stark. Men nu tycker jag att jag börjar komma dit, så jag har en skön känsla personligen. Men det har varit lite corona och allt möjligt för mig, så det är vad det är.

Per Frick missade matchen mot Varberg BoIS eftersom han hade corona, men till skillnad från flera andra elitidrottare som har drabbats av sjukdomen så känner inte han av några långvariga effekter.

– Jag kände mig lite hängig i en-två veckor efter, men nu tycker jag att flåset har kommit ikapp.

På torsdag står en av guldfavoriterna för motståndet, nämligen Malmö FF. Malmö åkte tidigt på en käftsmäll mot Djurgården, men har lyckats spela upp sig och ligger just nu tvåa i tabellen bakom just Djurgården.

Per Frick är tydlig med att Elfsborg inte får låta sig påverkas av kollapsen mot Halmstad.

– Nej men fan, vi kan inte deppa ihop. Nu får vi en härlig match *skratt* och får möta mästarna på bortaplan. Så det blir en perfekt match för oss, berättar han och utvecklar:

– Vi har spelat bra mot Malmö de senaste mötena vi har haft med dem. Så det kanske är skönt nu för oss efter ett sånt här tapp. Det är lika bra att möta det bästa laget direkt liksom. Tuffast möjliga motstånd så har vi inget att förlora, utan det är bara att gå in och prestera på topp så får vi se hur långt det räcker.