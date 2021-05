LÜHR: Därför är AIK ännu ingen guldkandidat

AIK har gått med i den allsvenska toppstriden och är före favorittips som Hammarby och IFK Norrköping. Ändå är det inte tillräckligt för FotbollDirekts chefredaktör som inte ser AIK som en guldkandidat. Det fattas här är det som fattas för Mathias Lühr när det gäller AIK:s chanser.

- Bra. Varken mer eller mindre. Visst, AIK hade säkert velat tvätta bort några fläckar (Blåvitt borta och andra halvlek mot Mjällby), men sett till förutsättningar och förväntningar så skulle jag säga att våren har varit bra för Bartosz Grzelak & co.- Nej. Men det är inget som inte går att fixa. När jag talade med sportchefen Henrik Jurelius så var det tydligt att man kommer leta mer spets under EM-uppehållet. Och det är ju en anfallare och målproducent som man under våren saknat i AIK. Annars finns det en ganska fin balans i truppen. Filip Rogic kommer också att addera fart och offensiv när han är tillbaka.- Jag skulle lägga till Malmö FF till de stabila lagen, men nu måste man klara sig utan Ola Toivonen. AIK saknar den där Målskytten som levererar konsekvent. Som motståndarna alltid måste räkna med och på så sätt ger utrymme åt offensiva kollegor.