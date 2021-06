Djurgårdens beslut och plan inför publiköppning

Gif Sundsvall mötte igår Jönköpings Södra inför årets hittills största publik i svensk fotboll. 500 personer såg J-Södra vinna superettanmatchen med 2-1.

Från och med 1 juni är det tillåtet med 500 sittande åskådare utomhus, och Sundsvall-J-Södra var första match ut under de nya restriktionerna. Allsvenskan har tagit sommarbreak och första matcherna efter uppehållet är först om en dryg månad, 3 juli.

Men samtliga lag spelar nu i juni träningsmatcher inför återstarten. Och ingenting hindrar att man tar in 500 pers då, förutsatt att man klarar av arrangemanget. Det är fritt fram menar SEF:s ligaansvarige Ola Rydén.

– Det är en offentlig tillställning, och det söker en klubb för oavsett om det är tävlingsmatch eller träningsmatch. Och då måste det vara samma förutsättningar. Naturligtvis om arenan tillåter, eftersom det ska vara 500 sittande utomhus, säger Rydén till FotbollDirekt.se.

– Men spelar du på din ordinarie arena som du spelar på i allsvenskan eller superettan så kan jag inte se något annat än att de får släppa in 500 personer.

Djurgården har bokat in träningsmatcher i sommar och man ska bl a möta Kalmar FF på Kristinebergs IP den 19 juni.

– Det är väl tveksamt om man kan ta in 500 där. Den läktaren tar nog in ett par hundra. Vi får ta in så många som vi kan då helt enkelt, så att vi följer alla regler. Jag bara gissar, men kanske 150-200 då. Vi får följa det regelverk som finns och mäta upp osäger DIF:s vd Henrik Berggren till FotbollDirekt.se.

Kul ändå att ni kan ta in fler åskådare på den här träningsmatchen än man kunnat göra på hela allsvenska våren?

– Ja, det är roligt, det är skitkul.

Under våren med åtta åskådare i allsvenskan så har man lottat fram de lyckliga åtta bland säsongskortsinnehavare. Så blir det nu också.

– Vi kommer premiera dem såklart. Så blir det ju.

Henrik Berggren konstaterar att det kommer dröja innan man går plus på att släppa in publik igen. Men pengarna man skulle tjäna på att sälja lösbiljetter på träningsmatcher är för små - då är det bättre att låta säsongskortsinnehavare gå.

– Det dröjer ett tag innan vi kan tjäna pengar igen, det blir förhoppningsvis till hösten. Vi har sålt våra säsongskort, de pengarna har vi redan. Nu kostar det bara för oss att öppna upp arenorna. Det är först när vi kan börja sälja lösbiljetter som vi kan kompensera för kostnaderna.

– En träningsmatch mitt i sommaren, det ingår inte i ett säsongskort. Men det är inga pengar att prata om ändå, en femtilapp-en hundring i entrén. Det är först i septemberläget (full läktarkapacitet i september om smittoläget tillåter), det är bara att hoppas att allt är så bra då så att vi kan börja köra igen.







