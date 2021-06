Ska redan ha bestämt sig - återvänder inte till Blåvitt

I veckan stod det klart att IFK Göteborg gör ett tränarbyte: Roland Nilsson ersätts med Mikael Stahre.Nu kommer uppgifter som pekar mot att Stahre missar chansen att träna Marek Hamsik i Blåvitt.

Enligt Gianluca DiMarzio så ser Hamsik ut att ha bestämt sig för en flytt till turkiska Trabzonspor.

"Marek Hamsiks äventyr i Sverige närmar sig ett slut", skriver han, och uppger vidare att förhandlingar pågår i god ton, även om de ännu inte är avslutade.

Det ska återstå en del innan parterna kommer överens uppger en annan journalist, Nicolo Shira. Trabzonspor ska ha erbjudit 1,5 miljoner euro/år plus bonusar för ett kontrakt till och med 2023. Medan Hamsik kräver 2,5 miljoner euro/år.

