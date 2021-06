EM-COACHEN: Bäst på EM? - utmana vänner och FD:s redaktion

Spelet ingår och är exklusivt byggt för alla våra plusmedlemmar! Inte medlem? Bli medlem här!

Varsågod, du har 50 miljoner att förvalta - hur bygger du ditt EM-lag?

HUR GÅR SPELET TILL?

Med FD:s EM-coachen plockar du ut ett lag som kan innehålla tre forwards, fyra mittfältare, tre backar, en målvakt (3-4-3 utan avbytare) och en tränare.



Så vad skiljer spelet från andra fantasyspel? Du vinner på att vara en ständigt aktiv coach!

Det är fritt fram att byta spelare till och med 11 juni klockan 21:00, därefter går tävlingen igång.

Under tävlingen har du möjlighet att göra ett byte per kalenderdag. Du har också möjlighet att byta lagkapten en gång per kalenderdag. Det går inte att spara byten eller att ersätta kaptensbyten med vanliga trejds. Poängen som utbytta spelare har samlat ihop fram till och med bytestillfället behålls.



Lagkaptenen får dubbla poäng för alla poänggivande händelser med undantag för röda och gula kort där poängen delas ut som vanligt.



VINN FINA PRISER

1:a pris: Napoleon Rogue 525 - 1 - Gasolgrill från Hemmy.se (Värde ca 10 000 kronor)



2-3:e pris: Sodastream - GENESIS BLACK MEGAPACK från Hemmy.se (Värde 666 kronor)

Fler priser finns att läsa om på sajten för EM-coachen!

Läs mer om reglerna, priserna och regga ditt lag idag!

Imorgon berättar FD:s chefredaktör Mathias Lühr om sin laguttagning, strategi och varför han inte kan ställa ut en elva som INTE innehåller Thomas Müller.