AVSLÖJAR: Bajens beslut dröjer - två huvudkandidater

Cupguldet räckte inte för att Stefan Billborn skulle rädda sitt jobb.

Hammarbys ledning ville gå en annan väg framgent och entledigade Billborn under uppmärksammade former under fredagen.

– Det här är den jobbiga och svåra sidan av jobbet, men det är inte ensamt mitt beslut. Jag kan aldrig ta ett sådant här beslut själv. Men hur det nu än är så har jag överhuvudtaget den största respekt för Stefan, sa sportchefen Jesper Jansson i en intervju med FD.

Snabbt pekades Milos Milojevic, som varit ett namn som nämnts i sammanhanget enda sedan Sportbladets uppgifter, som i dag är assisterande tränare i Röda Stjärnan, men som i flera intervjuer öppnat för att bli huvudtränare i Sverige igen.

Även enligt FD:s uppgifter ska Bajen ha träffat Milojevic nyligen och han ska ligga främst. Men det finns fortfarande detaljer att lösa kring det ekonomiska med Röda Stjärnan, där han fortfarande har kontrakt, och den personliga lönebiten.

Därför har Hammarby även ett annat, men icke namngivet, huvudspår där det finns en konkret dialog om att bli Billborns efterträdare. Hammarby står alltså inte och faller med Milojevic även om han är snäppet före just nu. Klubbens sportsliga ledning och styrelse är i ständig kontakt gällande två parallella spår i tränarjakten.

FD har nått Jansson som dock inte vill kommentera våra uppgifter.

