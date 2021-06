Det var passion, rysningar - Italien all over the place

TURKIET - ITALIEN 0-3 (0-0)

0-1 (53) Självmål (Merih Demiral), 0-2 (66) Ciro Immobile, 0-3 (79) Lorenzo Insigne (Ciro Immobile),



Spelplats: Olimpico, Rom

Grupp A

Varning, Turkiet: Caglar Söyüncü, Halil Dervisoglu

Varning, Italien: -

Domare: Danny Makkelie, Nederländern

Publik:

SÅ VÄCKTE ITALIEN FOTBOLLEN TILL LIV

Det var en EM-start, kära vänner, som satte nivån.



Det var passion, det var rysningar, det var finess, det var klass, det var Italien sin allra bäst.

Från den pampiga, oemotståndliga Nessun Dorma ur Andrea Bocellis strupe som golvade TV-publiken över hela världen, kanske den bästa mästerskapsinvigning någonsin; inget fjanteri med studsande bollar, bara Bocelli rakt upp och ned ackompanjerad av vackert fyrverkeri.

Och sen ett italienskt lag som sprudlade av självförtroende, som var all over the place och som brann en intensiv italiensk fotbollsglöd.

Italien visade med eftertryck varför de gick helt rent genom sin kvalgrupp. De var så självklara genom hela matchen.

Inte bara den imponerande anfallstrion Insigne-Immobile-Berardi, för det var ett lag som knappt satte en enda fot fel över 90 minuter.

Turkiet stretade emot, men mest för att rädda livhanken...de stod mot repet från minut ett, med garden uppe, utan att ens måtta ett enda slag.

Det var bara en tidsfråga innan italienarna skulle forcera barriären och sen var det slut.

Italien gav oss en start som detta underliga EM-slutspel behöver mer än något annat. För imorgon pratas det fotboll igen.

För Italien var just exakt det som är fotboll, på alla tänkbara sätt.

Passion. Glädje. Stjärnglans. Briljans.

Nessum Dorma=ingen ska sova...och Italien väckte fotbollen till liv igen.

TURKIET (4-1-4-1)

Ugurcan Cakir - 5



***

Zeki Celik - 4

Merih Demiral - 3

Caglar Söyüncü - 3

Umot Meras - 3

***

Okay Yokuslu (64) - 3

***

Kenan Karaman (76) - 4

Ozan Tufan (64) - 3

Yusuf Yazici (46) - 3

Hakan Calhanoglu - 4

***

Burak Yilmaz - 4

Avbytare:



Mert Günok (mv)

Altay Bayindir (mv)

Cengiz Ûnder (46) - 4

Dorukhan Toköz

Taylan Antalyali

Ozan Kabak

Enes Ünal

Orkun Kökcü

Irfan Can KahvecI (64) - 3

Kaan Ayhan (64) - 3

Mert Müldür

Halil Dervisoglu (76) - för kort tid för betyg

ITALIEN (4-3-3)

Gianluigi Donnarumma - 5



***

Alessandro Florenzi (46) - 5

Leonardo Bonucci - 6

Giorgio Chiellini - 7

Leonardo Spinazzola - 6

***

Nicolo Barella -7

Jorginho - 6

Manuel Locatelli - 6

***

Domenico Berardi (85) - 8

Ciro Immobile (81) - 9

Lorenzo Insigne (81) - 9

Avbytare:

Salvatore Sirigu (mv)



Alex Meret (mv)

Giovanni Di Lorenzo (46) - 6

Andrea Bellotti (81) - för kort tid för betyg

Matteo Pessina

Emerson Palmieri

Federico Chiesa (81) - för kort tid för betyg

Francesco Acerbi

Bryan Cristante

Federico Bernardeschi (85) - för kort tid för etyg

Giacomo Raspadori

Allessandro Bastoni

FD:s betygsskala 1-10

1=Totalt misslyckad i allt



2=Glöm det

3=Underkänd

4=Lite för ojämn

5=Godkänd

6=Klart över medel

7=Mycket bra

8=Landslagsklass

9=Outstanding

10=Världsklass