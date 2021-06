Ser inte enbart Milojevic och Paulsen-effekt: "Betyder massor"

När allsvenskan öppnar upp kan upp till 3000 åskådare - per sektion - tillåtas på arenorna. Det är ett besked som betyder massor för många klubbar, inte minst för Hammarby.

– Får vi in 3000 åskådare (per sektion) så kommer vi att få en ljudbild som jag är övertygad om kommer skapa mycket energi åt spelarna, säger tf vd Richard von Yxkull.

En medioker allsvensk vårsäsong kryddades rejält av ett cupguld följt av ett tränarbyte.

Men det är inte bara ett tränarbyte som ledningen hoppas ska ge ny energi åt laget. När allsvenskan startar om i juli kommer tusentals åskådare att kunna följa sina lag på plats igen.

I måndags kom kultur- och idrottsminister Amanda Lind med ännu ett positivt besked. Regeringen föreslår att öppna upp för ännu större publikskaror redan från den 1 juli.

Det som först var tänkt att vara ett tak på 3000 åskådare kan nu blir 3000 åskådare - per sektion. Ett förslag om detta ligger ute på remiss.

– Nu finns möjlighet att ta emot mer besökare, om det finns möjlighet att dela upp arenaområde och lokaler efter sektioner, sa kultur- och idrottsminister Amanda Lind under måndagen.



För att detta ska kunna vara möjligt måste lokalen, eller arenan i det här fallet, kunna vara tillräckligt stor för att kunna delas in i sektioner. Publiken ska kunna hållas åtskilda hela tiden.

– Sannolikt gäller detta för de allra största evenemangen, och det är oavsett vilka evenemang det är. Det är yta och möjlighet till avstånd som är avgörande. Det får inte bli trängsel, sa socialminister Lena Hallengren.

Det här är ett besked som får Hammarbys tillförordnade vd, Richard von Yxkull, att stråla.

Från ett hundratal gäster, inklusive restauranggäster, kan Bajen potentiellt välkomna 10 000-talet åskådare på Tele2 arena i den allsvenska omstarten mot Halmstads BK den 4 juli.

– Jag tror att det kommer att betyda massor, säger von Yxkull och fortsätter:

– Vi vet ju bara vilken skillnad det var när vi fick in ett par hundra som framförallt har suttit i våra restaurangytor. Får vi in 3000 (per sektion) så kommer vi att få en ljudbild som jag är övertygad om kommer skapa mycket energi åt spelarna.

Även sportchefen Jesper Jansson ser fram emot regeringens lättnader av restriktionerna.

– Klart att det betyder mycket. Sedan tror jag i och för sig att den negativa effekten (för spelarna) framförallt syntes förra säsongen. Nu har man nästan vant sig mer. Men det blir en ännu större uppsida när vi nu får till det.

Hammarby vann den allsvenska publikligan säsongen 2019 med ett hemmasnitt på 24 232 åskådare. Närmast bakom var AIK med ett snitt på 18 969 åskådare.





