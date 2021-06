Bajens sju särskilda krav - och Joachim Björklund offras inte

Hammarbys sportsliga ledning arbetade efter sju punkter i rekryteringen av Stefan Billborns ersättare.



För FD berättar tf vd Richard von Yxkull om processen bakom, det svåra samtalet med Billborn, planen för övriga staben och varför Milos Milojevic inte är för oerfaren för jobbet.

– Vi är övertygade om att han kommer att klara av uppgiften. Vi är fullständigt trygga i det och så oerfaren är han inte, säger han.



Trots att uppgifterna florerade redan inför cupfinalen så överraskade Hammarby många genom att genomföra tränarbytet som det ryktats om.

Stefan Billborn fick lämna med flaggan i topp och ett par dagar senare var det klart med Milos Milojevic från Röda Stjärnan.

Hammarbys tillförordnade vd Richard von Yxkull lägger ut texten om rekryteringsprocessen där sju punkter var vägledande och där den förre Mjällbytränaren till slut var den bästa kandidaten.

– Vi tittade förstås på flera namn under processens gång. Till en början hade vi en längre lista som sedan steg för steg blev färre. Mycket av det arbetet har gjorts av den sportsliga organisationen med Jesper (Jansson, sportchef), Mikael Hjelmberg (chefsscout) och Ola Larsson (teknisk direktör). De gjorde merparten av arbetet, säger han och fortsätter:

– Sedan har vi värderat kandidaterna utifrån sju stycken parametrar som vi tyckt ska vara vägledande i vår nya tränare. Det har bland att varit ledarskapet, synen på fotboll, internationell erfarenhet och att arbeta med klubbens strategier. Sedan har varje punkt förstås flera underliggande punkter och innehåll i sig.

Hammarby landade i att 38-årige Milos Milojevic var rätt tränare att leda klubben vidare efter Stefan Billborns gärning. Ett namn vars största meriter är uppflyttningar med Mjällby till superettan och allsvenskan samt ligaguld och Europaspel med Röda Stjärnan, där han dock var assisterande tränare bakom Dejan Stankovic.

Bajens vd känner dock ingen oro för att Milojevic trots detta är för oerfaren för jobbet eller inte klarar av pressen.

– Nej, vi är övertygade om att han kommer att klara av uppgiften. Vi är fullständigt trygga i det och så oerfaren är han inte. Han har varit på Island i många år innan han kom till Sverige och inte minst varit i Röda Stjärnans verksamhet där han både vunnit ligan och spelat några matcher på europeisk toppnivå.

Var tränarbytet en effekt av att ni inte såg att spelet i allsvenskan inte gick åt rätt håll?

– Vi har sagt det vid flera olika tillfällen att vi har en tydlig plan för vad Hammarby ska bli långsiktigt. Vi följer den planen och i den kände vi att det var läge att göra en förändring för att fortsätta utvecklas som klubb. Det har inte att göra med enskilda resultat eller matcher. Det här är ett arbete som pågår hela tiden.

– Vi började med ett större utvärderingsarbete efter förra säsongen. Men det är inget beslut som är taget i någon form av reaktion på resultat eller att vi ligger åtta i allsvenskan.

Hur var det att lämna beskedet om att du får sparken till Billborn som du jobbat nära i många år?

– Jättetråkigt att förlora en sådan duktig medarbetare och trevlig person. Stefan är superprofessionell och en väldigt begåvad människa. Men det är klart att det alltid är tufft att ta den diskussionen, men som sagt han är oerhört proffsig och förstår att han jobbar med fotboll.

– Vi hade så bra diskussioner som man kan ha. Det var tufft men vi önskar honom all lycka framöver och klubben har Stefan att tacka för mycket.

Har ni diskuterat övriga förändringar i staben med tanke på att Milojevic kommer in? Hur blir det med assisterande tränare Joachim Björklund?

– Just nu har vi inte tittat på det utan har fokuserat fullt ut på chefstränarposten. Jag tror inte att det föreligger några förändringar den närmsta tiden. Sedan får Milos komma in i versamheten och bilda sig en uppfattning av både spelare och ledare. Sedan får vi ta det därifrån. Men nej, inga sådana planer föreligger just nu.

