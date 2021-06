Spanien visar vägen till 13 rätt

För Polen som ställs mot våra Svenska hjältar gäller enbart vinst för avancemang. Sist krigade man till sig en superviktig pinne mot självaste Spanien och det var en klar höjning av det rödvita laget kontra premiären mot Slovakien. Superstjärnan Lewandowski är inne i turneringen på riktigt och kan bli obehaglig för svenska försvaret. På förhand känns matchen mycket jämn och undertecknad håller Polen som svag favorit. Då många spelar med hjärtat på Sverige så bör spelvärdet bli bra på Polen, 22% i skrivande stund är ett givet streck på kupongen för oss.

En spik att bygga kring är Spanien trots att man blir massiv favorit (just nu 84%). Laget är extremt ineffektivt och endast gjort ett mål på chanser med över fem förväntade mål sett till mätinstrumentet ”expected goals”. Sist lyckades man dessutom bränna både straff och en efterföljande retur på det. Har det satt sig på psyket hos spanjorerna som till stor del har ett ungt orutinerat landslag? Vi är inne på att det lossnar nu mot ett Slovakien som kommer falla väldigt lågt och försöka bevaka ett kryss. Vi litar på att Spanien vinner!

Hos Andelstorget hittar du experter som Patrick Ekwall, Hasse Eskilsson, Danne Marklund (Gotthörnan) m.fl. Vi erbjuder andelsspel i prisklass från 10 kr ända upp till 3000 kr per andel. Något för allas smak och plånbok med andra ord!

Vill du spela med Andelstorgets spelläggare under onsdagen? Ratta in i butiken via denna länk.