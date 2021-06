Bajens vd i hårt utspel ikväll: "Det är helt verklighetsfrånvänt"

Efter måndagens stora publikbesked från regeringen var det många runt om i Sverige som jublade. Äntligen skulle de allsvenska arenorna kunna ta emot storpublik igen.

Men under kvällen har FotbollDirekt fått ta del av en annan bild. Hammarbys tillförordnade vd Richard von Yxkull menar att publikhöjningen är totalt orealistisk.

– Restriktionslättnaderna stämmer inte överens med de förutsättningar som ges. De är verklighetsfrånvända, säger von Yxkull till FD.

Det var under måndagseftermiddagen som regeringen meddelade en viktigt publikbesked. Från och med den 1 juli ska det bli tillåtet med minst 3000 personer på de allsvenska arenorna. På stora arenor ska det dessutom kunna gå att ta in 3000 per sektion, om det sker på ett smittsäkert sätt.

– Vi är otroligt lyckliga att vi tar steg framåt och kan börja välkomna mer publik igen, säger Hammarbys tillförordnade vd Richard von Yxkull och fortsätter:

– Samtidigt känner man en frustration.

Enligt Bajenbasen brister logiken i det nya regelverket.

– Politikers och Folkhälsomyndighetens restriktionslättnader stämmer inte överens med de förutsättningar som sedan ges. De är verklighetsfrånvända, säger von Yxkull.

Med det nya beskedet i beaktning skulle man kunna tänka sig att en arena som Tele2 Arena skulle kunna ta in uppemot 10 000 åskådare. Men enligt Richard von Yxkull säger sanningen något helt annat.

– Utifrån det regelverk vi nu har fått finns det ingen möjlighet att uppfylla de här målen. De tror att vi kan få in 3000 per sektion. Men vi får bara in hälften om vi ska tolka det regelverk som finns just nu.

Samtidigt är ingenting klart i frågan. Det är idag fullständigt oklart hur många åskådare Hammarby kommer att kunna ta in mot Halmstad på söndag. Det är något som klubben jobbar på för fullt just nu.

– Men vi utmanar tolkningen av det här regelverket. Och framför allt vill vi få fram en dialog, få en samsyn med vad som eftersträvas. Att vi förstår syftet. Det är fortfarande svårt att förstå att sitta utomhus på en fotbollsarena ses som mer farligt än att vara inomhus.





