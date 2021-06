Efter Bajenbasens publikkritik igår: "Det är oerhört luddigt"

Men regelverket verkar fortsatt att vara oklart. Hammarbys vd Richard von Yxkull har i en intervju med FD framfört kritik mot de nya direktiven - och idag riktas kritik från Degerfors.

– Det kommer bli betydligt färre än de 2 500 åskådare vi först trodde att vi skulle få ta in. Det är oerhört luddigt måste jag säga, säger klubbchefen Suzanne Hällström till Värmlands Folkblad.

Det var under måndagseftermiddagen som beskedet kom. Det blir tillåtet med minst 3000 personer på de allsvenska arenorna från och med juli - och till de arenor som klarar av det ska det bli tillåtet med minst 3000 åskådare per sektion.

Till en början lät detta som ett stort steg mot storpublik på de allsvenska matcherna igen. Men tydligen finns det hinder. Så här sade Hammarbys tillförordnade vd Richard von Yxkull till FD under gårdagen:

– Politikers och Folkhälsomyndighetens restriktionslättnader stämmer inte överens med de förutsättningar som sedan ges. De är verklighetsfrånvända. Utifrån det regelverk vi nu har fått finns det ingen möjlighet att uppfylla de här målen. De tror att vi kan få in 3000 per sektion. Men vi får bara in hälften om vi ska tolka det regelverk som finns just nu.



Stark kritik, från Bajenbasen. Och idag lyfts kritiska röster från bland annat Degerfors-håll, inför helgens match mellan Degerfors och Östersund på Stora Valla.

– Det kommer bli betydligt färre än de 2 500 åskådare vi först trodde att vi skulle få ta in. Man blir lite besviken. Det folk, och även jag för den delen, trodde var att vi alla skulle få ta in 3 000, men ser inte de andra restriktionerna som ligger under det där beslutet, säger klubbchef Suzanne Hällström till Värmlands Folkblad och fortsätter:

– Det kanske finns en handfull arenor i allsvenskan som kan utnyttja möjligheten att ha 3 000 per sektion, men det är inte lika enkelt för oss som har mindre arenor och så pass öppen som våran är.



Precis som von Yxkull menar Hällström att det finns en bristande logik.

– Det man säger nu är att det ska vara minst en meter mellan den yttersta kroppsdelen, då trodde vi att det var varannan stol men nu blir det nog varannan rad och att det kan bli upp emot tre stolar mellan varje person. Det är oerhört luddigt måste jag säga, säger hon.



Under tisdagen ska ett möte ha hållits där frågan diskuterats mellan klubbarna, Svensk elitfotboll och Svenska fotbollsförbundet.





Matchrapporter: Mållös match när Halmstad mötte Degerfors Efter förlustraden: Seger igen för Östersund – 3-0 mot Sirius Degerfors segrade mot Örebro på hemmaplan Seger för AIK efter tuff match mot Östersund Abdelrahman Saidi räddade poäng när Degerfors kryssade mot IFK Norrköping