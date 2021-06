Pratar om sin svåra situation - vill övertyga Jansson och Milojevic

Försäsongen blev inte alls den som Dennis Widgren hade hoppats på.

Ljumskskadan som han ådrog sig mot IFK Norrköping i augusti 2020 levde kvar in i på det nya året och när vårsäsongen summerades hade vänsterbacken inte spelat mer än en cupmatch och två allsvenska matcher.

Med Mohanad Jeahze som tydligt förstaval hos Stefan Billborn, och ett kontrakt som löper ut nästa sommar, har frågor om Widgrens framtid i Bajen väckts. Med Milos Milojevic som ny huvudtränare fick 27-åringen sitta på bänken i hela matchen mot Sirius under söndagen. Däremot fick han viktig speltid i U21-mötet lagen emellan under måndagen.

– Det var skönt att få spela. Det var längesen jag gjorde en startmatch och längesen jag spelade mer än en halvlek. Det var skönt att få minuter, säger Widgren.

FD kunde nyligen berätta att Sirius och Hammarby förhandlat om Widgren och där det, enligt våra källor, ska ha varit upp till Widgren att komma överens med Sirius.

– Jag vet faktiskt inte så himla mycket. Ni vet nog mer än mig.. Jag vet inte vad mer jag ska svara på det där, säger han.

Har du haft något snack med Milojevic om din situation och hur han ser på dig?

– Vi har inte snackat så mycket på det sättet. Jag försöker mer att ta det dag för dag, ta in instruktionerna som han ger och den stämpel han vill sätta på laget. Jag försöker komma in på träningen varje morgon och göra mitt bästa. Det känns kul att han kommit in och har lite nya idéer som förhoppningsvis kommer att utveckla Hammarby.

Vill du vara kvar och kämpa om en plats eller är du öppen för att lämna klubben om du kan få speltid någon annanstans?

– Det är en balansgång det där så klart. Jag vill först och främst vara skadefri. Mitt mål är att spela matcher under hösten och nu är jag i Hammarby. Vi har fått en ny tränare och alla som varit med under våren börjar på noll.

– Jag ser det som att jag ska försöka visa för Milos att jag ska spela. Det är där jag är just nu, målet är att få spelminuter, sedan får vi se vad som händer.

Du vill inte lämna klubben till varje pris i sommar låter det som?

– Nej, som jag sa. Jag vill spela fotboll igen och det är svårt att veta hur det blir med en ny tränare. Då är det inte ovanligt att spelare som inte spelat så mycket innan plötsligt börjar spela. Jag gör mitt bästa varje dag och hoppas få chansen.

Hur hanterar du att spekuleras kring din framtid i media?

– Men det är väl en vardag för oss fotbollsspelare. Att det skrivs och snackas hör väl till. Men jag försöker koppla bort och bara fokusera på det som är viktigt här och nu. Det jag kan påverka är att göra bästa möjliga ifrån mig på träningarna och inget annat.

– Det är där jag är i den frågan tills jag hör något annat.

Är det till din fördel att ni har ett tajt spelschema framöver med både allsvenskan och Conference League?

– Så är det väl, det är rimligt att rotera en del med mycket matcher på kort tid. Men hur Milos vill formera laget är upp till honom.

Hur var det att komma in i säsongen med skavanker?

– Segt för nu har det varit så i två år. Jag har missat hela försäsongen och inte spelat några matcher, jag har knappt tränat fotboll utan bara kört styrketräning. Klart att det är jobbigt mentalt. Det tar tid att hitta formen och allt det där. Men jag är inte stressad utan känner att jag är på god väg.

Tycker du att det är en bra känsla i laget sedan Milojevic kommit in?

– Ja, det tycker jag. Sedan har Milos idéer kanske inte hunnit sätta sig till 100 procent. Nu har vi ändå fått tre matcher (Österlen och Sirius x2) och jag tycker att man börjar se rätt intentioner i spelsättet. Vi får ut mer och mer både i anfall och försvar både i träning och match.

– Så det är väldigt positivt och jag tror bara att vi kommer att bli ännu mer trygga i det efter några matcher i allsvenskan.

