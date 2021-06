Stor besvikelse - nya beskedet inför ÖFK in helgen

Det är flera allsvenska klubbar som nu är kritiska till det nya allsvenska publikbeskedet.

Degerfors gillar inte alls oklarhet som råder inför omstarten i helgen och tvingas nu sänka sin tänkta publikkapacitet i helgen mot Östersunds FK.

Degerfors bygger upp Stora Valla och har inför den allsvenska omstarten en möjlig publikkapacitet på 5 000 åskådare.

Förhoppningen har varit att kunna ta in hälften men efter regeringens nya publikbeslut i måndags så är det bara att glömma för värmlänningarna. Det blir långt i från någon fest på den klassiska arenan (på bilden Victor Edvardsen och sportchefen/tränaren Patrik Werner).

– Det kommer bli betydligt färre än de 2 500 åskådare vi först trodde att vi skulle få ta in. Man blir lite besviken, säger Degerfors klubbchef Suzanne Hällström till Värmlands Folkblad.

Hon fortsätter:

- Det folk, och även jag för den delen, trodde var att vi alla skulle få ta in 3 000, men ser inte de andra restriktionerna som ligger under det där beslutet. Det kanske finns en handfull arenor i allsvenskan som kan utnyttja möjligheten att ha 3 000 per sektion, men det är inte lika enkelt för oss som har mindre arenor och så pass öppen som våran är.

Inför det kommande mötet mot Östersunds FK i omstarten så är det nu en hel del osäkerhet som råder och som kommer att göra det svårt att sälja så många biljetter som tänkt.

– Det man säger nu är att det ska vara minst en meter mellan den yttersta kroppsdelen, då trodde vi att det var varannan stol men nu blir det nog varannan rad och att det kan bli upp emot tre stolar mellan varje person. Det är oerhört luddigt måste jag säga.

Östersunds FK:s David Lidström Hultén säger så här om situationen inför kommande hemmamatcher för ÖFK.

– Varje klubb i både allsvenskan och superettan måste utifrån sina förutsättningar se till vad de kan ta in på sin arena. Det får vara 3 000 per varje sektion, ståplats och sittplats får inte mixas.

– Ska jag gissa kommer det att handla om 2 000–3 000 som vi kan ta in på Jämtkraft Arena.

ÖFK:s första match är den mot IFK Göteborg den 11 juli. Prioriterade biljettköpare är klubbens cirka 900 årskortsinnehavare.

– När de är utdelade kommer vi gå ut med mer information, men vi ser väldigt mycket fram emot att kunna välkomna publiken tillbaka äntligen.







