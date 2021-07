Bajenfansen om väntan på publikbeskedet: "Förstår att klubben varit förvirrad"

Intresset ökar allt mer kring den allsvenska återstarten och till skillnad från tidigare under pandemin kommer tusentals åskådare kunna se matcherna på plats igen.

När Hammarby tar emot Halmstad under söndagen kommer 7282 åskådare vara välkomna. Så här ställer sig supporterföreningen Bajen Fans till beskedet.

– Det var lite väntat. Det hade kunnat vara ännu värre, säger Bajen Fans viceordförande Kalle Strandberg till FotbollDirekt.

Efter att det positiva beskedet om publikhöjning meddelades av regeringen var det många som jublade. Men när FD pratade med Hammarbys vd Richard von Yxkull om beskedet fanns det fortsatt väldigt många frågetecken.

– Restriktionslättnaderna stämmer inte överens med de förutsättningar som ges. De är verklighetsfrånvända, sade han då.



Nu är den allsvenska återstarten här och Hammarby har till sist kommunicerat att man släpper in 7282 supportrar till hemmamatchen mot Halmstad. En stor förändring jämfört med hur det sett ut tidigare under pandemin - men fortsatt en nivå långt ifrån exempelvis AIK. AIK har meddelat att de kommer att släppa in 15 340 åskådare till sin nästa hemmamatch på Friends Arena.

– Det blir ju en väldig skillnad. Helst vill man att alla säsongare ska få gå - eller ännu hellre vill vi att alla ska få gå naturligtvis. Men det är inte aktuellt riktigt än. Allt som är mer än de åtta som varit är en klar uppgradering, säger Kalle Strandberg, vice ordförande för Bajen Fans, och fortsätter:



– Men om AIK har sagt att de ska släppa in 15 000 borde vi kunna ta in 12 000 i alla fall.

Har Hammarby fört någon dialog med er medan man väntat på hur stor publikkapaciteten kan komma att bli?

– Nej. Förmodligen på grund av att klubben inte haft någonting att säga. De har ju förts någon sorts dialog med myndigheter för att klargöra vad det handlar om. Så det har varit lite ovisst.

Upplever du att det finns någon sorts besvikelse över bristen på dialog?

– Nej det skulle jag absolut inte säga, att det finns en besvikelse. Jag förstår att klubben är lika förvirrad som alla människor i samhället. När det är så otydliga definitioner. Vad är en sektion? Det finns lika många svar på det som det finns människor. Jag förstår att det inte funnits någon klarhet.



Vad säger du om den slutgiltiga publikkapaciteten?

– Det var lite väntat. Andra tolkningar hade kunnat göra det ännu värre.





