Mållöst efter första - det här måste nye Högmo styra upp

BK HÄCKEN - AIK (0-0)

Hur går det i matchen?

Gästande AIK tilläts av hemmalaget Häcken ha mest boll under första kvarten. Peter Abrahamsson tvingades under den perioden till en briljant enhandsräddning och det var omöjligt att tro att han säsongsdebuterar i den här matchen. Häcken tog initiativet under nästa kvartshalva men förmådde heller inte göra mål. Under sista kvarten av första halvleken vägde det åter över till AIKs sida.

Tuff varningsbelastning för AIK, där båda innerbackarna Per Karlsson och Sotirios Papagiannopoulos båda fick titta på domarens gula kort i den första halvleken.

Vad behöver lagen förbättra till den andra halvleken?

AIK kommer till bra inläggslägen men får inte till avsluten och faktum är att laget bara tvingat Peter Abrahamsson i Häckenmålet till en riktigt bra räddning. I övrigt har han inte haft så mycket att bestyra.

Häcken saknar anfallaren Alexander Jeremejeff och det är tydligt att laget saknar en uppspelspunkt i anfallet. Det finns tendenser till något bra men den där sista udden i avsluten saknas. Det som oroar mer är det slarviga försvarsspelet, där Nicolas Stefanelli har lyckats sno bollen ett par gånger ganska lättvindigt. Det måste nye tränaren Per-Mathias Högmo åtgärda om inte AIK till slut ska få utdelning på det.

Tips, slutresultat: 0-0





