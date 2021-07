Öppen för andra lösningar än Djurgården - bilden av situationen

Nicklas Bärkroth sitter på ett utgående kontrakt med Djurgårdens IF.



Spelaren har inte fått något nytt kontraktserbjudande ännu och är nu öppen för ett nytt utlandsäventyr.

- Skulle det komma något så är jag öppen att lyssna på det, säger Nicklas Bärkroth till FotbollDirekt.

Nicklas Bärkroth värvades 2018 till Djurgårdens IF som en prestigevärvning. Klubben fick betala 6,5 miljoner till polska Lech Poznań för att ro i hamn övergången.

29-åringen har inte alltid haft det lätt i Stockholmsklubben och haft många skadebekymmer. I våras spelade anfallaren samtliga åtta matcher och noterades med tre mål och två assist.

Bärkroth säger nu till FotbollDirekt att han är väldigt nöjd över sin prestation och att han är i sin toppform. Däremot finns osäkerhet - han sitter ju på ett utgående kontrakt vilket innebär att han kan lämna klubben i vinter.

Enligt FotbollDirekts källor så har parterna ännu inte kunnat enas om ekonomiska villkor för ett nytt kontrakt. Frågan är om DIF kommer att möta Bärkroths löneanspråk?

- Vi har sagt att vi ska snacka under sommaren och hålla kontakten. Längre än så har vi inte kommit. Vi har en bra dialog; Jag, Bosse och min agent.

- Men just nu är jag ganska lugn och freds med läget och njuter av min fotboll och tycker det är kul att träna. Funderar inte så mycket på det, jag har kontrakt det här året och sen får vi se vad som händer. Inget är skrivet i stjärnorna men jag trivs väldigt bra i klubben, säger Nicklas Bärkroth till FotbollDirekt.

Djurgårdsanfallaren bekräftar att han trivs väldigt bra i klubben, samtidigt är han också öppen att lyssna om det skulle komma ett erbjudande från utlandet.

- Mycket som ska stämma i sådana fall. Jag har två barn där hemma och familj att tänka på. Men skulle det komma något så är jag öppen att lyssna på det. Men det är inte mer än så just nu. Jag trivs här och kan se mig själv vara kvar i Djurgården om den chansen skulle dyka upp. Även om jag är öppen för andra saker också så får vi se vad som händer.

Bosse Andersson, sportchef i Djurgårdens IF, är fåordig kring kontraktsfrågan.

- Vi kommer att följa utvecklingen och diskutera. Sen vet jag också vad Nicklas vill. Och det är därav vi följer utvecklingarna under sommaren.

Djurgårdens IF börjar omstarten av allsvenskan genom att ta emot Örebro SK. Matchen spelas ikväll klockan 19:00 på Tele2 arena. Det blir första matchen för Djurgårdens IF med de nya restriktionerna. Arenan kommer få ta in 7 282 åskådare.

- Fantastiskt. Det har man saknat extremt mycket. Det ska bli riktigt kul att känna på den pulsen igen, avslutar Nicklas Bärkroth.

