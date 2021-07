Superettanklubb lånar in anfallare från La Liga

Örgryte IS och Real Sociedad har sedan tidigare haft ett samarbete mellan klubbarna­.

Nu fördjupas samarbetet ytterligare genom att Göteborgsklubben lånar in 20-åriga Peru Ruiz från Liga-klubben.

– Det känns väldigt bra att vara här! Jag hoppas att jag kan bidra till laget med mål, säger Peru Ruiz på klubbens hemsida.

Örgryte IS har under flera år haft ett bra samarbete med den spanska klubben Real Sociedad. Det har främst handlat om erfarenhets- och kunskapsutbyten och olika kollaborationer på ungdomssidan. Nu fördjupas alliansen ytterligare genom att klubben lånar in 20-åriga Peru Ruiz, vilket blir den första spelaren som lånas in genom samarbetet.

– Det känns väldigt bra att vara här! Jag hoppas att jag kan bidra till laget med mål och ett hårt. Jag skulle beskriva mig själv som en orädd och hårt arbetande anfallare.

– Det har känts väldigt bra under tiden jag varit här även om det är annorlunda mot Spanien. Jag ser mycket fram emot detta, säger Peru Ruiz på klubbens hemsida.

Örgrytes sportchef Igor Krulj är nöjd med övergången och samarbetet med Real Sociedad.

– Givetvis väldigt roligt att för första gången sedan vi startade samarbetet med Real Sociedad ha en spelare på plats här som fostrats i San Sebastián. Peru är en anfallare med bra storlek som både kan spela felvänd och gå i djupled. En ung och välskolad anfallare som även bidrar med ett stenhårt jobb varje dag på träningsplanen såväl som i match. Vi tror, med tanke på den fina utbildning han har i ryggen att han ska kunna anpassa sig väl till vårt sätt att spela.

Låneavtal med anfallaren sträcker sig över hela 2021. Örgryte IS spelar sin nästa superettanmatch den 19 juli mot Vasalunds IF. Det återstår och se om spanjoren hinner bli spelklar till dess.

JONATHAN SJÖDIN

