ITALIEN EUROPAMÄSTARE - Ekwall om finaldramat - betygen

ENGLAND-ITALIEN 3-4 (1-1, 1-0)

Målen: 1-0 (2) Luke Shaw (Kieran Trippier), 1-1 (68) Leonardo Bonucci

Straffar:

1-2 Domenico Berardi

2-2 Harry Kane

Andrea Belotti, miss

3-2 Harry Maguire

3-3 Leonardo Bonucci

Marcus Rashford, miss

3-4 Federico Bernardeschi

Jadon Sancho, miss

Jorginho, miss

Buraya Saka, miss

Spelplats: Wembley Stadium, London

Final

Varning, England: Harry Maguire

Varning, Italien: Nicola Barella, Leonardo Bonucci, Lorenzo Insigne, Giorgio Chiellini, Jorginho

Domare: Björn Kuipers. Nederländerna

Publik:

MÅNGA HJÄLTAR MEN CHIELLINI DEN STÖRSTA

Italien är bäst i Europa.

Efter ett vansinnigt straffdrama där England missade sina tre sista straffar i finalen.

''Football is not coming home, it is going to Rome'', som dom säger.

Det blev straffar till slut och Italien var i gungning efter att Andrea BelIotti missat sin straff.

Men Marcus Rashford och Jadon Sancho missade sina mot Gianluigi Donnarumma i det italienska målet.

Och då sattes allt tryck på den unga Bukaya Saka; missade han var det över för England.

Han pallade aldrig trycket och Donnarumma hade inga problem att knipa straffen när han gick åt rätt håll.

Detta efter en match med två olika ansikten.

I en flod av läktarvrål drog England igång en furiös start på matchen och God Save The Queen hade knappt lagt sig när Luke Shaw tryckte in 1-0 på direktskott från Kieran Trippiers inlägg.

Efter två minuter.

Det snabbaste finalmålet i EM:s historia och det var mer på gång.

England fullkomligt tryckte tillbaka Italien som såg ut att vara i chock.

Men italienarna redde ut stormen, arbetade sig tillbaka in i matchen och plötsligt såg vi ett England på hemmaplan som uppträdde lite som Sverige mot Spanien.

Backade hem med allt och avvaktade. Stred hårt och försökte kontra men stod i famnen på målvakten Jordan Pickford.

Italien skapade inte jättemycket, men kom allt närmare och efter en hörn forcerade Leonardo Bonucci in kvitteringen.

Sen var det mest Italien fram till minut 90 mot ett England såg lite desillusionerat ut.

Förlängningen blev en kamp. På alla sätt. Trötta spelare och två lag som letade öppningar.

England kom tillbaka under en period, Italien hade en annan.

Men till slut stod vi där med ett straffavgörande, för tredje gången i EM:s finalhistoria.

Den löste Italien.

Roberto Mancini ledde sitt lag till guldet efter en imponerande turnering och på alla sätt en revansch för Italien som faktiskt missade VM-slutspelet senast (utslaget av Sverige).

Många var hjältar.

Donnarumma var förstås en denna kväll på Wembley.

Leonardo Bonucci en annan, finalhistoriens äldsta målskytt.

Men lagkaptenen Girogio Chiellini den allra största, han ledde återigen sitt manskap till storverk i sin allra sista match.

Och England, som återigen faller på straffsparkar, återstår ytterligare några år av väntan.

ENGLAND (4-2-3-1)

Jordan Pickford - 5



***

Kyle Walker (120) - 5

John Stones - 6

Harry Maguire - 7

Luke Shaw - 7

***

Kalvin Phillips - 6

Declan Rice (74) - 5

***

Kieran Trippier (70) - 7

Mason Mount (99) - 6

Raheem Sterling - 7

***

Harry Kane - 6





Avbytare:

Aaron Ramsdale (mv)

Sam Johnstone (mv)

Jack Graelish (99) - 7

Jordan Henderson (74, 120) - 5

Marcus Rashford (120) - för kort tid för betyg

Tyrone Mings

Conor Coady

Jadon Sancho (120) - för kort tid för betyg

Dominic Calvert-Lewin

Reece James

Bukaya Saka (70) - 5

Jude Bellingham





ITALIEN (4-3-3)

Gianluigi Donnarumma - 8



***

Giovanni Di Lorenzo - 5

Leonardo Bonucci - 8

Giorgio Chiellini - 8

Emerson (118) - 5

***

Nicolo Barella (54) - 5

Jorginho -

Marco Verratti (96) - 7

***

Federico Chiesa (85) - 8

Ciro Immobile (54) - 5

Lorenzo Insigne (91) - 5





Avbytare:

Salvatore Sirigu (mv)

Alex Meret (mv)

Manuel Locatelli (96) - för kort tid för betyg

Andrea Bellotti (91) - 5

Domenico Berardi (54) - 5

Matteo Pessina

Francesco Acerbi

Bryan Cristante (54) - 5

Federico Bernardeschi (85) - 6

Allessandro Florenzi (118) - för kort tid för betyg

Allessandro Bastoni

Rafael Toloi

FD:s betygsskala 1-10

1=Totalt misslyckad i allt



2=Glöm det

3=Underkänd

4=Lite för ojämn

5=Godkänd

6=Klart över medel

7=Mycket bra

8=Landslagsklass

9=Outstanding

10=Världsklass